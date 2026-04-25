Οι υποψήφιοι εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο αυστηράς έως τις 9:00 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος - Όλες οι λεπτομέρειες της εξέτασης.

Η ώρα των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027 έφτασε με τους 13.987 υποψηφίους να διαγωνίζονται σήμερα στις 10:00 σε Μαθηματικά και Γλώσσα για τις 1.809 θέσεις προσφερόμενες θέσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Τα εξεταστικά κέντρα έχουν προετοιμαστεί για την διαδικασία με τους υποψήφιους να καλούνται να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες συμβουλές αναφορικά με την έγκαιρη προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας φυσικά μαζί τους τα προαπαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα για την συμμετοχή στην εξέταση. Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου ή και smart watch.

Να σημειωθεί ότι ο χρόνος της εξέτασης είναι 150 λεπτά για τα Πρότυπα Γυμνάσια και 180 λεπτά για τα Πρότυπα Λύκεια. Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη των οποίων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ..

Εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία: Αυστηρά μέχρι τις 9 η προσέλευση

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με την ώρα προσέλευσης καθώς υποχρεούνται να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν

την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την είσοδο στο σχολείο, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά, εκτός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε ομάδες ανά αίθουσα και πηγαίνουν στην αίθουσα συνοδεία του ενός των επιτηρητών.

Απαραίτητη η ταυτοπροσωπία για την συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία για τα Πρότυπα

Χωρίς την επίδειξη του εγγράφου της ταυτοπροσωπίας το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12,

αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη) και την εκτυπωμένη αίτηση στην οποία αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία ο υποψήφιος.

Ο κίνδυνος αποκλεισμού των υποψηφίων από τις εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία

Όπως επισημαίνεται αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία οι μαθητές που:

δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,

δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας,

δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα

παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Σχολεία

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής.

Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Οι επιτηρητές/τριες υποδεικνύουν στους μαθητές/τριες τη θέση τους στα θρανία σύμφωνα με τις καταστάσεις. Αν στην ίδια αίθουσα εξετάζονται αδέλφια, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κάθονται σε διαδοχικά θρανία. Στη συνέχεια, οι επιτηρητές/τριες δίνουν σε κάθε μαθητή το απαντητικό φύλλο και τους ενημερώνουν για τον τρόπο συμπλήρωσης του.

Tα σημεία προσοχής κατά την εξέταση

Ο/Η μαθητής/τρια ΔΕΝ γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων. Εάν ο κύκλος είναι διαγραμμένος με Χ ή υπάρχει μαυρισμένος κύκλος πέραν του ενός ή και οποιαδήποτε άλλο αχνό επιπλέον σημάδι, το μηχάνημα ακυρώνει εντελώς την απάντηση, ακόμη και αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τη σωστή.



• Σε περίπτωση λάθους στη συμπλήρωση του εξαψήφιου κωδικού του μαθητή, αυτό πρέπει να διαπιστωθεί από τους επιτηρητές κατά τον έλεγχο, πριν τη διανομή των θεμάτων και πριν την έναρξη της διαδικασίας απάντησής τους από τους μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιτηρητής καλεί μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου, το οποίο δίνει άλλο απαντητικό φύλλο στο μαθητή που συμπλήρωσε λάθος τον εξαψήφιο κωδικό του, παίρνει το λάθος συμπληρωμένο απαντητικό φύλλο, γράφει σε αυτό ευδιάκριτα «ΑΚΥΡΟ» με κόκκινο στυλό διαρκείας, υπογράφουν και οι δύο επιτηρητές και το φυλάσσουνμγια να το παραδώσουν στο τέλος της εξέτασης, στην επιτροπή εξετάσεων του Ε.Κ. Σε καμία άλλη περίπτωση δε αντικαθίσταται το απαντητικό φύλλο του μαθητή.

Από την χρονική στιγμή που φθάνουν τα θέματα στο Εξεταστικό Κέντρο έως και μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, απαγορεύεται η είσοδος στο και η έξοδος από το Εξεταστικό Κέντρο.

Ακολούθως, οι επιτηρητές/τριες, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των εξαψήφιων κωδικών των υποψηφίων, μοιράζουν τα φυλλάδια των θεμάτων στους μαθητές, πάνω στα οποία οι μαθητές αναγράφουν το όνομά τους. Ως πρόχειρο ο/η μαθητής/τρια αρχικά χρησιμοποιεί τις λευκές σελίδες των θεμάτων, ενώ, αν ζητηθούν επιπλέον σελίδες, τους δίδονται κόλλες Α4 για πρόχειρο, στις οποίες ο μαθητής/τρια γράφει το όνομά του και τις παραδίδει στο τέλος στους επιτηρητές μαζί με το απαντητικό φύλλο και το φυλλάδιο θεμάτων.

Οι πρέπει να γνωρίζουν ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί.

Θα πρέπει να τονιστεί στους μαθητές/τριες ότι δεν μπορούν να σβήσουν μια απάντηση που έχουν επιλέξει πάνω στο απαντητικό φύλλο. Πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους μόνο αφού αποφασίσουν ότι αυτή είναι η τελική τους επιλογή. Όταν οι μαθητές/τριες ολοκληρώσουν την εξέταση, παραδίδουν το απαντητικό φύλλο, καθώς και τα πρόχειρα και τα φυλλάδια θεμάτων στους επιτηρητές/τριες. Οι δύο τελευταίοι μαθητές/τριες αποχωρούν μαζί από την αίθουσα.

Εξετάσεις σε Μαθηματικά και Γλώσσα: Πώς βαθμολογούνται οι απαντήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα

Ειδικότερα, στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 40. 20 για τα Μαθηματικά και 20 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα.