Το εξεταστικό κέντρο και ο κωδικός θα σταλεί με SMS στους υποψήφιους πριν τις εξετάσεις για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Το Σαββατοκύριακο 25–26 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν μια θέση σε αυτά τα σχολεία υψηλών απαιτήσεων για να φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου και την Ά Λυκείου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η ενημέρωση των υποψηφίων για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνιστούν γίνεται με SMS που αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του γονέα που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση συμμετοχής. Το μήνυμα αυτό αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης, καθώς περιλαμβάνει το εξεταστικό κέντρο, καθώς και τον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διαδικασία.

Η αποστολή του SMS πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την εξέταση, αφού έχει ολοκληρωθεί η τελική κατανομή των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα και έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα στοιχεία. Για τις φετινές εξετάσεις το SMS αναμένεται να σταλεί μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου ώστε οι υποψήφιοι να έχουν εγκαίρως την απαραίτητη πληροφόρηση για την προετοιμασία και την προσέλευσή τους.

Παράλληλα με το SMS, οι πληροφορίες για το εξεταστικό κέντρο αναρτώνται και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, από όπου οι γονείς μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής. Το έντυπο αυτό είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους οι μαθητές την ημέρα των εξετάσεων, μαζί με το απαραίτητο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΙΘΑ «Η κατανομή των μαθητών στα Εξεταστικά Κέντρα ανακοινώθηκε από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Ε.Κ. στην οποία θα αναφέρονται μόνο ο κωδικός αίτησης του υποψηφίου, το Εξεταστικό Κέντρο, η προτίμηση των σχολικών μονάδων και το ΝΑΙ η ΟΧΙ της ειδικής κατηγορίας, αναγραφή στην αίτηση που θα εκτυπωθεί από τους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων από την Τετάρτη 22/4/2026. Την εκτυπωμένη αίτηση, με αναγραμμένα τον 6ψήφιο κωδικό υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο, οι υποψήφιοι οφείλουν να την προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο την ημέρα των εξετάσεων.Επίσης, μέχρι την Τετάρτη 22/4/2026 με αποστολή μηνύματος στους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων από το ΜΙNEDU.GOV.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου για το σχολικό έτος 2026-27 κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις στα Πρότυπα Σχολεία και 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.