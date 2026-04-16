Τα σχολεία όλων των βαθμίδων έκλεισαν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα ανοίξουν τη Δευτέρα 20 Απριλίου - Οι λοιπές αργίες του Απρίλη που φέρνουν κλειστά σχολεία.

Με το τέλος της πασχαλινής περιόδου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου επανερχόμενοι στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινής σχολικής ζωής μετά από δεκαέξι μέρες ανάπαυλας.

Το πασχαλινό διάλειμμα, που έδωσε μια σημαντική ευκαιρία ξεκούρασης και αποφόρτισης, ολοκληρώνεται και πλέον η σχολική κοινότητα μπαίνει σταδιακά στην τελική ευθεία της χρονιάς, με εντατικότερη προετοιμασία, ειδικά για την Δευτεροβάθμια καθώς πλησιάζουν οι προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις. Το κουδούνι ήχησε για τελευταία φορά στα σχολεία της επικράτειας πριν το Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου και θα ηχήσει εκ νέου το πρωί της προσεχούς Δευτέρας.

Οι εμβόλιμες γιορτές που χαρίζουν σχολικές αργίες με κλειστά σχολεία τον Απρίλη

Βέβαια, δεν λείπουν οι εμβόλιμες αργίες για τυχερούς μαθητές αν ο πολιούχος της περιοχής τους γιορτάζει μέχρι τα τέλη του Απρίλιου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η γιορτή του Αγίου Γεωργίου που φέτος «πέφτει» στις 23 του μήνα ήτοι την πρώτη Πέμπτη μετά την επανεκκίνηση των μαθημάτων από τις πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με το εορτολόγιο οι μαθητές που θα κερδίσουν την αργία και θα χάσουν μια μέρα μάθημα τόσο στα σχολεία όσο και στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι μεταξύ άλλων αυτοί σε Ιεράπετρα, Ελευσίνα Αττικής, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Εράτυρα Κοζάνης, Βεύη Φλώρινας, Σουφλί, Γουμένισσα Κιλκίς, Νεμέα, Νεάπολη Ηλείας, Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, Μελίσσια Αττικής, Καματερό Αττικής, Βασιλικό Αχαΐας, Ρίο Αχαΐας.

Αργία έχουμε και στις 29 Απριλίου που «πέφτει» Τετάρτη εξαιτίας του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη που είναι πολιούχος της Θήβας. Ένα αναπάντεχο πενθήμερο δημιουργείται και για τους μαθητές της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας που τα σχολεία θα κλείσουν νωρίτερα για την φετινή Πρωτομαγιά καθώς στις 30 Απριλίου τιμάται η μνήμη του πολιούχου Αγίου Δονάτου. Έτσι για αυτούς τους μαθητές το κουδούνι θα χτυπήσει για τελευταία φορά στις 29 Απριλίου και θα επιστρέψουν στα θρανία μετά την Πρωτομαγιά την Δευτέρα 3 του μήνα.

Αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτομαγιά 2026

Η επιστροφή στα θρανία από τη Δευτέρα σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο «ορόσημο» στο σχολικό ημερολόγιο που χαρίζει ανάπαυλα και διακοπή των μαθημάτων και δεν είναι άλλο από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που «πέφτει» Παρασκευή. Έτσι, μετά τις διακοπές του Πάσχα, το ενδιαφέρον της μαθητικής κοινότητας στρέφεται ήδη στις επόμενες μικρές παύσεις της σχολικής χρονιάς, που δίνουν ανάσες πριν την τελική ευθεία για τις εξετάσεις και τη λήξη των μαθημάτων.