Η Xiaomi παρουσίασε μία νέα σειρά προϊόντων οικοσυστήματος στις παγκόσμιες αγορές, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της με τέσσερα ακόμη προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 46mm, το Xiaomi Smart Band 10 Pro, τα Xiaomi Buds 6 και το Xiaomi Sound Play. Μαζί, προσφέρουν πιο απρόσκοπτες και έξυπνες εμπειρίες στην καθημερινή ζωή, σχεδιασμένες να εντάσσονται αβίαστα σε μια ποικιλία καθημερινών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής.

Παράλληλα με τη νέα σειρά, η Xiaomi αποκάλυψε επίσης τη συλλογή Violet Collection, με ένα εκλεπτυσμένο νέο φινίρισμα που είναι διαθέσιμο στα Xiaomi 17T, Xiaomi Buds 6 και Xiaomi Sound Play. Σε ένα βαθύ, διακριτικό βιολετί, η συλλογή παίζει με το φως και την υφή για να δημιουργήσει μια εμφάνιση που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και ξεχωριστή.





Xiaomi Watch S5 46mm: Σχεδιασμένο για Premium Στυλ και Καθημερινή Απόδοση

Το Xiaomi Watch S5 46mm συνδυάζει προηγμένη παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και υγείας μέσα σε έναν εκλεπτυσμένο, ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό σώμα 46mm, ζυγίζει μόλις 46g και έχει εξαιρετικά λεπτό προφίλ 10,99mm.¹ Το premium μεσαίο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αισθητική, ενώ οι προαιρετικές στεφάνες (bezels) από ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό και σφυρήλατο άνθρακα προσφέρουν επιπλέον στυλ. Με μια ποικιλία επιλογών σε λουράκια, συμπεριλαμβανομένων νέων υλικών από γνήσιο δέρμα, το ρολόι προσαρμόζεται άψογα σε επαγγελματικά, αθλητικά και καθημερινά περιβάλλοντα.

Η εμπειρία απογειώνεται με μια οθόνη AMOLED 1,48 ιντσών, η οποία διαθέτει κατά 40% στενότερα περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα έως 2.500 nits,² εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα των ειδοποιήσεων και των δεδομένων υγείας ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Xiaomi Surge 815mAh, η οποία προσφέρει έως και 21 ημέρες διάρκειας ζωής με ελαφριά χρήση,³ υποστηρίζοντας συνεχή παρακολούθηση της υγείας και καταγραφή σπορ με μειωμένη συχνότητα φόρτισης.⁴

Για να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες καθημερινές πληροφορίες ευεξίας, το Xiaomi Watch S5 46mm διαθέτει ενισχυμένες δυνατότητες hardware και λογισμικού. Εισάγει τη λειτουργία Passion Mode, η οποία ανιχνεύει και καταμετρά χειρονομίες επευφημίας και τις μετατρέπει σε μετρήσιμα δεδομένα, όπως καρδιακούς παλμούς και θερμίδες που «κάηκαν». Με περισσότερες από 150 λειτουργίες σπορ, η συσκευή ενσωματώνει επίσης έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα καρδιακών παλμών 4 LED + 4 PD και βελτιωμένους αλγόριθμους, βελτιώνοντας την ακρίβεια στο 98,4% για πιο αξιόπιστη παρακολούθηση.⁵ Το αναβαθμισμένο GNSS διπλής ζώνης και πέντε συστημάτων διασφαλίζει ακριβή και σταθερό εντοπισμό για τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά στον ύπνο, νέες εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, παράλληλα με την παρακολούθηση της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών (HRV) κατά τον ύπνο, παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων μοτίβων ανάπαυσης.⁶ Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine και Chinese Sleep Research Society, προσφέροντας πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη της υγείας του ύπνου.

Με τη δύναμη του Xiaomi HyperOS 3, το Xiaomi Watch S5 46mm προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία σύνδεσης με smartphone. Βασικές λειτουργίες — όπως η απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών, η εύρεση τηλεφώνου, τα χειριστήρια ακουστικών και ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων άθλησης και υγείας — είναι προσβάσιμες με ευκολία. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης ενσωμάτωση με το Xiaomi Home, επιτρέποντας ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των wearables και των «έξυπνων» περιβαλλόντων.

