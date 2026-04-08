Ξεκινούν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, ποια τα οφέλη για τους μαθητές της Γ Λυκείου ενόψει Πανελληνίων 2026.

Αρχής γενομένης από την Μεγάλη Τετάρτη με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας των μαθητών για τις Πανελλήνιες 2026 ξεκινά η ανάρτηση διαγωνισμάτων προσομοίωσης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Η δράση αφορά όλους τους υποψηφίους της Γ Λυκείου δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις εξετάσεις με πιο οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο. Τα θέματα θα διατίθενται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιτρέποντας στους υποψηφίους να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Μέσα από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους, να εντοπίσουν κενά και να βελτιώσουν τη διαχείριση του χρόνου τους. Παράλληλα, αποκτούν εξοικείωση με τη μορφή των θεμάτων, κάτι που συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του άγχους την ημέρα των εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026 και Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πώς οι μαθητές θα κάνουν επανάληψη

Ο ενδιαφερόμενος μαθητής της Γ Λυκείου μπαίνει στο streaming.digitalschool.gov.gr και εγγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης lms.digitalschool.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εκεί θα μπορέσει να εντοπίσει επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης των πανελλαδικών. Εντός της πλατφόρμας θα βρει μια μεγάλη γκάμα σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ζωντανές διδασκαλίες, σημειώσεις, ασκήσεις, διαδραστικά τεστ και υλικό προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, παρέχοντας και εκείνο το διάστημα στους υποψηφίους διαγωνίσματα προσομοίωσης χωρίς ζωντανές διδασκαλίες.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τη μορφή και τις απαιτήσεις των εξετάσεων, να αξιολογήσουν το επίπεδό τους και να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες. Παράλληλα, μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν και τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων, τα οποία θα συνεχίζονται μέχρι και μία ημέρα πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος για τις Πανελλήνιες 2026. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι θα έχουν συνεχή υποστήριξη στην πιο κρίσιμη φάση της προετοιμασίας τους.

Η σημασία των διαγωνισμάτων προσομοίωσης ως «πρόβα τζενεράλε» για τις Πανελλήνιες

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες 2026 τα τεστ προσομοίωσης λειτουργούν σαν «καθρέφτης» της προετοιμασίας. Δείχνουν με σαφήνεια τι έχει εμπεδωθεί και τι χρειάζεται ενίσχυση, δίνοντας στον μαθητή τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη μελέτη του πιο στοχευμένα. Δεν έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως η διαδικασία: τα λάθη που εντοπίζονται, οι παραλείψεις και τα σημεία που απαιτούν επανάληψη. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης. Η πίεση του χρόνου, η συγκέντρωση για αρκετές ώρες και η ανάγκη σωστής διαχείρισης της δυσκολίας των θεμάτων είναι στοιχεία που δεν μπορούν να κατακτηθούν μόνο με διάβασμα. Μέσα από τα τεστ προσομοίωσης, ο μαθητής «εκπαιδεύεται» να λειτουργεί αποτελεσματικά σε αυτές τις συνθήκες. Ο μαθητής αποκτά μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις εξετάσεις με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη στρατηγικής. Μέσα από τις επαναλαμβανόμενες δοκιμές, οι μαθητές ανακαλύπτουν τον δικό τους τρόπο προσέγγισης των θεμάτων, μαθαίνουν πού να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και πώς να αποφεύγουν παγίδες που μπορεί να τους κοστίσουν. Είναι μια διαδικασία εξέλιξης που βοηθά τον μαθητή να μετατρέψει τη γνώση σε απόδοση.