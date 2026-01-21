Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο στην Αττική στον Κάλαμο Ωρωπού αλλά και στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Αττική και οι ζημιές που έχουν προκληθεί στον Κάλαμο οδήγησαν σε απόφαση για κλειστά σχολεία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού.

Ειδικότερα με απόφαση του Δήμου Ωρωπού και μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Δήμα και του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου Δημήτρη Χορμοβίτη, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας των παιδιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου από το πέρασμα της κακοκαιρίας Χάρη, του γεγονότος ότι υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν κλειστοί, καθώς και επειδή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία.

Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Απόφαση για κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Kλειστά θα μείνουν και αύριο τα σχολεία του Δήμου Μάνδρα – Ειδυλλίας που σύμφωνα με την επίσημη απόφαση του Δημάρχου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος κ. Δρίκος «η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.»

Ανοιχτά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην υπόλοιπη Αττική την Πέμπτη 22/1

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου τα σχολεία στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας τονίζεται ότι «η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα. Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Αττική: Στο χέρι των Δήμων αποφάσεις για τοπική αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Η απόφαση για κανονική λειτουργία των σχολείων αύριο Πέμπτη από πλευράς Περιφέρειας δεν αποκλείει την δυνατότητα των Δήμων να προχωρήσουν σε απόφαση αναστολή λειτουργίας των σχολείων του οικείου Δήμου.

Με την σημερινή της απόφαση η Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε σε οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας να αφήσει στους Δήμους την ευθύνη για τυχόν τοπικές αποφάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι αναφορές από τις δημοτικές αρχές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές. Σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά προβλήματα ή αυξημένος κίνδυνος για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, οι Δήμοι διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε στοχευμένες αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των δημάρχων.