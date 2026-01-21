Οι μαθιητές καλούνται να τιμήσουν στις τάξεις του με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αφιερώματα τον πλούτο και την διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας.

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε σήμερα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καλεί τα σχολεία να τιμήσουν δεόντως την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που τιμάται στις 9 Φεβρουαρίου.

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με την υπ’ αριθμ. ΑΣ 17889/11-04-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1384) των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παράλληλα, η UNESCO, στο πλαίσιο της 43ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2025, αναγνώρισε αυτή την ημέρα ως ετήσιο παγκόσμιο εορτασμό, επισημαίνοντας τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στις επιστήμες, τη φιλοσοφία και τον Χριστιανισμό.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, οι σχολικές μονάδες ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που προάγουν τη γνώση και την αγάπη για τη γλώσσα, όπως:

Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων σχετικά με την Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, τη σχέση της με άλλες γλώσσες, την αξία της γλωσσικής παιδείας και τρόπους εμπλουτισμού του λεξιλογίου. Η χρήση κειμένων από σχολικά βιβλία και έργων δόκιμων συγγραφέων μπορεί να συνδυαστεί με ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακή έρευνα.

Οργάνωση συζητήσεων και εργαστηρίων με λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους και εκπροσώπους των Τεχνών, ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν διαφορετικές πτυχές της γλώσσας και τη σημασία της στη ζωή και τον πολιτισμό.

Λογοτεχνικά εργαστήρια, ομάδες φιλαναγνωσίας, εργαστήρια ρητορικής, μικρές παραστάσεις ή δρώμενα εμπνευσμένα από την ιστορική πορεία της ελληνικής γλώσσας στον χώρο και στον χρόνο.

Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν είτε την ίδια την ημέρα, 9 Φεβρουαρίου, είτε νωρίτερα και να παρουσιαστούν υπό μορφή εκδήλωσης ή σχολικής γιορτής. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να προγραμματίσει τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας και ατομικές πρωτοβουλίες από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία και η διαχρονικότητα της γλώσσας μας, ενώ ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί η αγάπη των μαθητών για τον πολιτισμό, την ιστορία και τις αξίες που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτήν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ