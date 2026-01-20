Στο δρόμο κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν τους διωκόμενους συναδέλφους τους, πώς θα διαμορφωθούν τα μαθήματα λόγω της στάσης εργασίας.

Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν σύσσωμα στην στάση εργασίας για την Τετάρτη 21 Γενάρη που έχουν κηρύξει ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για να βρεθούν στο πλευρό των διωκώμενων συναδέλφων συναδέλφων τους στη Λακωνία για την συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Η εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τους τρεις δασκάλους μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων» που καλούνται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου.

Με δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος των δασκάλων (ΔΟΕ) Σπύρος Μαρίνης καταδικάζει τις πειθαρχικές διώξεις, κάνοντας λόγο για αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική, καταγγέλλοντας τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων, αντί της ουσιαστικής αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στάση εργασίας σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: Τι ισχύει με το σχόλασμα και το Ολοήμερο

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης τους ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας για αύριο. Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ προκηρύσσεται τρίωρη στάση εργασίας από 8:00 έως 11:00 για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα από 14:00 έως 17:30. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη στάση εργασίας οπότε ενδεχομένως να υπάρξει και πρόωρο σχόλασμα. Όσον αφορά το Ολοήμερο, υπάρχει το ενδεχόμενο μερικής ή πλήρους αναστολής λειτουργίας, εφόσον στη στάση εργασίας συμμετάσχει ο/η υπεύθυνος/η του προγράμματος.

Όπως διαμηνύουν οι δάσκαλοι μέσω της ΔΟΕ «η αντεργατική και αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, που προωθεί την εμπορευματοποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων, αγνοώντας τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και τις καταστροφικές συνέπειες των αποφάσεών της και την διαχρονική υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, που ποινικοποιεί τους αγώνες των εκπαιδευτικών αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του συστήματος. Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται αλληλέγγυος στους διωκόμενους συναδέλφους και απαιτεί την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό.»

ΟΛΜΕ: «Απαιτούμε παύση των πειθαρχικών διώξεων - Κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα!»

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στις τρεις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλη του ΣΕΠΕ Λακεδαίμονος «Ο Πλήθων», οι οποίες κλήθηκαν σε ακρόαση και απολογία από το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, επειδή συμμετείχαν σε νόμιμα προκηρυγμένη απεργία–αποχή. Η αρχική ημερομηνία της κλήσης ήταν για την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, η οποία μετατέθηκε μετά από αναβολή την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Δηλώνουμε ότι οι απόπειρες τρομοκράτησης, εκφοβισμού και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσουν. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το ΥΠΑΙΘΑ επέλεξαν συνειδητά να ανοίξουν τον κύκλο των πειθαρχικών διώξεων από τη Λακωνία, σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Οι συναδέλφισσες διώκονται αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία, συμμετέχοντας στην απεργία–αποχή από την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση των νόμων 4692/2020 και 4823/2021, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων.

Καταγγέλλουμε απερίφραστα την επιλογή της πολιτικής ηγεσίας να επιχειρεί, μέσω πειθαρχικών διαδικασιών, να τρομοκρατήσει και να εκφοβίσει τους εκπαιδευτικούς, ποινικοποιώντας τη συλλογική συνδικαλιστική δράση. Πρόκειται για βαθιά αντεργατική και αντιδημοκρατική πρακτική, που στρέφεται ευθέως ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών και εμπορευματοποίησης της γνώσης. Μια πολιτική που, αδυνατώντας να πείσει την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, καταφεύγει στις διώξεις και την καταστολή των αγώνων.

Οι συναδέλφισσες που καλούνται σε απολογία δεν έχουν διαπράξει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντίθετα, υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις της Ομοσπονδίας τους, όπως αυτές έχουν εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από τις συλλογικές της διαδικασίες και προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό τους. Απαιτούμε την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας και την πλήρη απαλλαγή και δικαίωση των συναδελφισσών μας.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί στη κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, κηρύσσοντας 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8:00 με 11:00, για όσες ΕΛΜΕ δύνανται να παραστούν στην Τρίπολη.

Με ενότητα, συλλογικότητα και αγωνιστική συσπείρωση θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τη δημόσια εκπαίδευση