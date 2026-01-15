Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο πλαίσιο των φετινών Πανελληνίων θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 2 Μαρτίου έως την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2026 με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) να έχει αναρτήσει την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Πανελλήνιες 2026: Πότε η υποβολή των αιτήσεων για τις Στρατιωτικές Σχολές, οι προθεσμίες

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά τους από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00. Η Κατάσταση Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά θα εκδοθεί έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00. Η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ, καθώς και το πρόγραμμα διεξαγωγής τους (τόπος και χρόνος), θα εκδοθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των ΠΚΕ για τους υποψήφιους του εσωτερικού ορίζεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Οι Έλληνες υποψήφιοι που βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση και Δικαιολογητικά από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00. Η Κατάσταση Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά θα εκδοθεί έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ενώ η υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00. Η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ, καθώς και το πρόγραμμα διεξαγωγής τους, θα εκδοθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να ενημερωθούν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι μέσω της εφαρμογής και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από τα εξεταστικά κέντρα σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας των Σχολών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να ενημερωθούν για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Στρατιωτικές Σχολές: Τα δικαιολογητικά για τους φετινούς υποψηφίους των Πανελληνίων

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την

αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι δεν αφορά στην υποβολή του Υποδείγματος «5» της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Θ» (Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου.



Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχήτους στις ΠΚΕ για μία ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός ναδηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΑΙΘΑ, αφετέρου ναυποβάλουν με μεταφόρτωση (upload) μέσω της σχετικής εφαρμογής, εντόςτης προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α», μια πλήρη σειρά των

δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ». Η υπόψη ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ από τον υποψήφιο και υπογράφεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, η υπόψη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνυπογράφεται και από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. Εφόσον

συνυπογράφεται από ένα πρόσωπο (γονέα), απαιτείται να αποδεικνύεται ο λόγος της αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας. Όσον αφορά το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, αυτή θεωρείται είτε από αρμόδια αρχή βάσει της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, είτε ψηφιακά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 107 παρ.19 του ν. 4727/2020 και της υπό στοιχεία 40912 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία των εφαρμογών "Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου", "Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού” και "Ψηφιακή Βεβαίωση ή Συνυπογραφή Προτυποποιημένου Ιδιωτικού Εγγράφου”» (Β΄ 5354) μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr. Έπειτα, μεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα, διαδικασία.

