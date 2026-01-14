Οι εκπαιδευτικοί θα καταγράψουν ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές τους επηρεάζουν τη μάθηση.

246 Γυμνάσια από όλη τη χώρα συμμετέχουν στη Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning International Survey – TALIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μπαίνοντας στον διεθνή «χάρτη» μιας από τις σημαντικότερες έρευνες για την εκπαίδευση παγκοσμίως.

Η έρευνα TALIS 2026 θα διεξαχθεί από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου. Τα 246 σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία, ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα της ελληνικής σχολικής καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο της TALIS βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία, τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου, το παιδαγωγικό κλίμα, τη συνεργασία, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Μέσα από τις απαντήσεις τους αναδεικνύεται τι λειτουργεί αποτελεσματικά, ποιες δυσκολίες παραμένουν και πώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς η συμμετοχή τους μετατρέπει την καθημερινή τους εμπειρία σε πολύτιμη γνώση. Η γνώση αυτή επιστρέφει στα ίδια τα σχολεία και αξιοποιείται για τη βελτίωση της διδασκαλίας, την ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος και την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών. Παράλληλα, η φωνή των εκπαιδευτικών αποκτά συλλογική ισχύ και ακούγεται σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών που βασίζονται στην πραγματικότητα της τάξης.

Τον συντονισμό της έρευνας στην Ελλάδα έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με αυστηρή διασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η TALIS δεν αξιολογεί πρόσωπα ή σχολικές μονάδες και τα αποτελέσματα δεν δημοσιοποιούνται σε ατομικό επίπεδο. Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην TALIS αποτελεί «μια σημαντική στιγμή για τα σχολεία μας», καθώς δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί με οργανωμένο και αξιόπιστο τρόπο η φωνή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, να καταγραφούν οι πραγματικές συνθήκες εργασίας τους και να σχεδιαστούν πολιτικές που στηρίζονται στη γνώση και την εμπειρία τους.

Με τη συμμετοχή της στην TALIS 2026, η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς μια εκπαιδευτική πολιτική βασισμένη σε δεδομένα, συνεργασία και εμπιστοσύνη, φέρνοντας τη διδασκαλία στο μικροσκόπιο με στόχο τη συνεχή βελτίωση του σχολείου και της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών.