Στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όλα τα σχολεία καλούνται να κάνουν άσκηση σεισμού μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Δεδομένης της σεισμικότητας της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την υποχρέωση λήψης μέτρων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις σεισμού και άλλων έκτακτων φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε σχολείο οφείλει να προβεί άμεσα στις εξής ενέργειες:

Σύνταξη ή επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.

Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

Υποχρεωτική πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με έμφαση στη διαχείριση σεισμικού κινδύνου.

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει αποστείλει στα σχολεία τον Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και το Μνημόνιο Ενεργειών για διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της σχολικής μονάδας και να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, οι Διευθυντές καλούνται να αξιοποιήσουν τα εγχειρίδια του ΟΑΣΠ.

Σκοπός των ασκήσεων ετοιμότητας

Οι ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό να αποκτήσουν αντισεισμική συνείδηση και πρακτικές δεξιότητες. Η πρώτη άσκηση πραγματοποιείται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και ακολουθεί τουλάχιστον μία ακόμη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προσομοιωθούν διάφορα σενάρια, όπως:

σεισμός εν ώρα μαθήματος ή διαλείμματος,

σεισμός κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων,

αδυναμία επικοινωνίας με τις αρχές λόγω βλαβών στο δίκτυο,

εκδήλωση τσουνάμι.

Στο Ημερολόγιο του σχολείου καταγράφονται οι ασκήσεις και, μετά από κάθε άσκηση, πραγματοποιείται αποτίμηση από τους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από εκ των προτέρων ορισμένους εκπαιδευτικούς ή μαθητές – αξιολογητές, οι οποίοι καταγράφουν τις στάσεις και συμπεριφορές και συγκρίνουν με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να εντοπιστούν αδυναμίες και να προταθούν βελτιώσεις.

Πώς προετοιμάζονται οι μαθητές για την άσκηση ετοιμότητας - Οι οδηγίες

Όπως εξηγεί στο Dnews δασκάλα πριν την άσκηση, οι μαθητές ενημερώθηκαν με σαφήνεια για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση σεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους με τους εκπαιδευτικούς να τους δίνουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν όταν συμβεί σεισμός. Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. «Εάν στον χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν όσο το δυνατόν μακριά από επικίνδυνα στοιχεία και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης. Στη συνέχεια, όταν δόθηκε το σήμα έναρξης της άσκησης όλοι οι μαθητές ακολουθούν με ψυχραιμία τις διαδικασίες για την ασφαλή έξοδός του από το κτίριο, ακολουθώντας τις προκαθορισμένες διαδρομές εκκένωσης. Η άσκηση ολοκληρώνεται με την ασφαλή συγκέντρωση όλων των μαθητών στον προκαθορισμένο εξωτερικό χώρο. Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται. Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται. «Η άσκηση για τον σεισμό αποτελεί σημαντικό βήμα για την προετοιμασία και εκπαίδευση των μαθητών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλοι γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σωστά και γρήγορα σε μια έκτακτη κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών μας.»

