Δείτε τα ονόματα των 781 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αλλά και των σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργούν που «πιάνουν δουλειά».

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 781 μέλων ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

Α. Για τη στελέχωση σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης → 700 ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Β. Για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 10

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 54

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 9

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 4

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 56 υποψήφιοι ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 26 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

Ο πίνακας ΕΔΩ