Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 781 μέλων ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:
Α. Για τη στελέχωση σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης → 700 ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών
Β. Για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 10
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 54
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 9
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 4
Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 4
Επίσης, σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 56 υποψήφιοι ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 26 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.