Ποιοι φοιτητές θα πάρουν 1.500 ευρώ και ποιοι 2500 ευρώ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες φοιτητές που δικαιούνται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που προσφέρει οικονομική «ανάσα» σε όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε μία περίοδο με υψηλές τιμές ενοικίων και γενικό κύμα ακρίβειας.

Τα απαραίτητα κονδύλια αρχίζουν να εκταμιεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και να ενημερώνονται αντίστοιχα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η καταβολή των ποσών δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα ΑΕΙ, καθώς κάθε ίδρυμα διαχειρίζεται το δικό του χρονοδιάγραμμα. Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες και να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Οι δικαιούχοιθ φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των πανεπιστημίων τους και να ενημερώνονται από τις γραμματείες για τις ακριβείς ημερομηνίες και τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Τα ποσά του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος

Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται με βάση τον τόπο σπουδών, την κατοικία ενώ παίζει ρόλο και αν υπάρχει περίπτωση συγκατοίκησης.

1.500 ευρώ: φοιτητής που μένει μόνος του σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

2.000 ευρώ: φοιτητής που σπουδάζει εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και μένει μόνος του, ή φοιτητής που συγκατοικεί με άλλον φοιτητή στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

2.500 ευρώ: φοιτητής που σπουδάζει εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Ήδη έχει δοθεί «πράσινο φως» για τη δέσμευση πίστωσης ύψους € 112.500,00 για την επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του

Ιδρύματος και αντίστοιχα 1.206.000,00 € για το ΑΠΘ.



