Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί ειδική προκήρυξη για την κάλυψη των 1.586 θέσεων καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς στη λίστα του ΑΣΕΠ.

Στην τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού & Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συνολικά 7.974 θέσεις για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Από αυτές, για 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες ΑΣΕΠ. Το ΥΠΑΙΘΑ προγραμματίζει ειδική προκήρυξη για την κάλυψη των κενών σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σημερινές προσλήψεις οι 6.807 θέσεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν 5.383, ενώ 1.424 θέσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έμειναν κενές.

Οι 1.167 θέσεις αφορούσαν ΕΕΠ και ΕΒΠ. Καλύφθηκαν 1.005 θέσεις, με 162 κενές.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Στις δύο προηγούμενες φάσεις του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί:

Α’ φάση: 24.791 άτομα (18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ)

Β’ φάση: 11.001 άτομα (9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ), συν 411 συμπληρωματικές προσλήψεις (284 αναπληρωτές και 127 ΕΕΠ – ΕΒΠ).