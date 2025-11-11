Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σήμερα στην τρίτη φάση προσλήψεων περισσότερων από 6.401 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για την στελέχωση των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των υπαρχόντων κενών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τις σημερινές προσλήψεις η κατανομή γίνεται ως εξής:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 116

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 651

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 138

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 81

Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) [σε θέσεις που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ήδη προσληφθέντες] → 19

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 162 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Το χρονοδιάγραμμα ανάληψης υπηρεσίας - Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία βήμα βήμα

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας τη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας απευθείας στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ από την Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΔΑΣΥ, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Ειδικά Καταστήματα

Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Ηρακλείου δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

• Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

A. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

- Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή στην έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. ή του Κε.Δ.Α.Σ.Υ. καλούνται, από τις 00:01 μέχρι τις 14:59, να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), προκειμένου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, συνάπτεται ηλεκτρονικά η ψηφιακή σύμβαση.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Βήμα 1- Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων. Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μια εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Βήμα 2- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες

Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:

• Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ

• Καλλιτεχνικά Σχολεία

• Μουσικά Σχολεία

• Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)

• Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη δομή ή σχολική μονάδα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 2- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 3- Παραλαβή ψηφιακής σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ).

- Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ΣΔΕΥ θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα αυτόματα από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο (έδρα του ΣΔΕΥ) στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αναλαμβάνουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ κατόπιν σχετικής οδηγίας που θα δίνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης

Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο

Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.

Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.