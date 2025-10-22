Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία ένστασης για όσους φοιτητές βρέθηκαν εκτός μετεγγραφών ενώ πληρούσαν όλα τα απαραίτητα κριτήρια.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τις μετεγγραφές φοιτητών 2025 είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η υποβολή ενστάσεων για τους φοιτητές με απορριπτική αίτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το σύνολο των 6.578 διαθέσιμων θέσεων, καλύφθηκαν μέσω μετεγγραφών οι 4.278, αφήνοντας 2.300 κενές θέσεις στα Ιδρύματα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ποιοι και πώς υποβάλλουν αίτηση ένστασης

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα διαρκέσει αυστηρά έως τις 14 Νοεμβρίου και επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος κατά την αρχική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Τι πρέπει να προσέξετε

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει στις 14 Νοεμβρίου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το σφάλμα.

Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία που είχατε δηλώσει στην αρχική αίτηση μετεγγραφής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση καλείστε να επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής ή με το Τμήμα Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας.

Το δικαίωμα της κατ΄εξαίρεση μετεγγραφής: Η ευκαιρία που έχουν οι φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) φοιτήτριες σε κατάσταση κύησης μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης.

Ο ενδιαφερόμενος για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή φοιτητής καλείται κατά την υποβολή της αίτησης να υποβάλει κείμενο με το οποίο να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείται κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή και να αναφέρει περιληπτικά οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θεωρεί βοηθητική για την αίτησή του. Το κείμενο που θα καταχωρηθεί δεν πρέπει να υπερβεί τους 500 χαρακτήρες. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ή μετακίνηση δεν μπορεί να αφορά σε πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.