Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών Πληροφορικής (ΠΕ86) μειώνονται δραματικά, αποδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση του κλάδου και του μαθήματος.

Με φόντο τα τεράστια κενά στα σχολεία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑ.Σ.Ε.Π.) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας στην τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 «η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια στον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί μόλις το 42% των πραγματικών κενών στα σχολεία. Οι 3.500 νέες πιστώσεις που συζητούνται υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών αναγκών, αφήνοντας χιλιάδες μαθητές χωρίς βασικά μαθήματα. Από την αρχή της χρονιάς, σχολικές μονάδες λειτουργούν με τεράστια κενά σε βασικές ειδικότητες. Το Υπουργείο επιλέγει να «μπαλώνει τρύπες» με αναθέσεις Β΄ και Γ΄ ειδικότητας, υποβαθμίζοντας το μάθημα και εξαντλώντας τους εκπαιδευτικούς. Αναπληρωτές μετακινούνται για 1–2 ώρες διδασκαλίας σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πλήρως στο σχολείο όπου ήδη υπηρετούν.»

Παράλληλα, τονίζουν ότι παρατηρούνται παράνομες κρίσεις υπεραριθμιών, αναγκαστικές μετακινήσεις σε άλλες περιφέρειες και εκμετάλλευση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να αποφευχθεί η κάλυψη των αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολλά σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με 3ωρα και 4ωρα προγράμματα, ενώ το Υπουργείο ζητά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να του αναφέρουν τα κενά — μια προσβλητική πρακτική που δείχνει πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα.

«Την ώρα που το Υπουργείο προβάλλει φανφάρες περί "Τεχνητής Νοημοσύνης" και "ψηφιακής μετάβασης", οι προσλήψεις αναπληρωτών Πληροφορικής (ΠΕ86) μειώνονται δραματικά, αποδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση του κλάδου και του μαθήματος», τονίζει ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.

Καταλήγοντας ο ΠΑΣΕΠ απαιτεί αμεση εξασφάλιση πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη όλων των κενών, διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πραγματικών κενών ανά ειδικότητα και περιοχή, τερματισμό των παράλογων μετακινήσεων και εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους αναπληρωτές. Επιπρόσθετα, ζητά ενίσχυση του κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) και αναβάθμιση του ρόλου του στο σχολείο και άμεση στελέχωση των σχολείων για τη διασφάλιση ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως διαμηνύουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 «η υποβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών δεν θα μείνει αναπάντητη. Η οργή και η αγανάκτηση χιλιάδων συναδέλφων δεν «καλύπτονται» από επικοινωνιακές εξαγγελίες. Η εκπαίδευση δεν είναι αριθμοί και κονδύλια ΕΣΠΑ, είναι δικαίωμα των παιδιών και αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.»