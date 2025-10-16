Το επεισόδιο με το αεροβόλο στο σχολείο οδήγησε στην αποβολή των τριών μαθητών από το σχολείο.

Σοκάρει το περιστατικό που σημειώθηκε σε Λύκειο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μαθητές επιχείρησαν να πουλήσουν αεροβόλο όπλο εντός του σχολικού χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν ένας μαθητής προσπάθησε να πουλήσει ένα αεροβόλο όπλο με πλαστικά σφαιρίδια, το οποίο του είχε αγοράσει ο πατέρας του, σε συμμαθητή του.

Η διευθύντρια του σχολείου αντιλήφθηκε την πράξη, ενώ φέρεται ότι παρών ήταν και τρίτος ανήλικος, στην τσάντα του οποίου βρέθηκε μικρό αεροβόλο όπλο. Οι εμπλεκόμενοι μαθητές αποβλήθηκαν δια παντός από το σχολείο, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

Αποβολή από το σχολείο και μεταγραφή για τους δράστες

Στην άμεση μεταγραφή τριών μαθητών Λυκείου προχώρησαν οι εκπαιδευτικές αρχές του Ηρακλείου σε συνεργασία με τους γονείς τους, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολείο της πόλης. Η διεύθυνση του λυκείου επικοινώνησε με τους γονείς των μαθητών και, σε συνεννόηση μαζί τους, αποφασίστηκε η άμεση μεταγραφή των τριών μαθητών σε άλλα σχολεία, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκρουση.