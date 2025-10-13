Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» μετά την κατάληψη προκαλώντας τεράστιες ζημιές στις υποδομές του σχολείου.

Μετά τη λήξη της κατάληψης στο Γυμνάσιο Ραφήνας, διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές και εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε αίθουσες, εξοπλισμό και υποδομές του σχολείου.

Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης, με στόχο την ταχεία επαναφορά του χώρου σε κανονική λειτουργία όμως οι εικόνες καταστροφής που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προβληματίζουν για το μένος των δραστών που στο έλεος τους οι σχολικές υποδομές μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης και βανδαλισμού.

Όπως διαμηνύεται από πλευράς Δήμου είναι σε συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση του περιστατικού και την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh6l2h5xssx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εικόνες από τον βανδαλισμό του 1ου Γυμνασίου