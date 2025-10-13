Κραυγή αγωνίας των γονιών για την υποστελέχωση που εμποδίζει την πολύτιμη Παράλληλη Στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στα Χανιά, δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου παραμένουν χωρίς δασκάλα παράλληλης στήριξης, παρά τη σαφή διάγνωση ότι τη χρειάζονται . Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου στο zarpanews.gr από τις υπηρεσίες ειπώθηκε προς τη μητέρα ενός εκ των παιδιών ότι «δεν χρειάζεται πολύ», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της σχολικής κοινότητας.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για απαράδεκτη κατάσταση στην ειδική αγωγή, σημειώνοντας πως μόνο στα Χανιά υπάρχουν πάνω από 200 κενά σε δασκάλους ειδικής αγωγής. «Περικόπτουν θέσεις από τα πιο αδύναμα παιδιά μας, αυτά που χρειάζονται ένα χεράκι παραπάνω για να ενταχθούν στο σχολείο, στη μάθηση και στην κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι γονείς υπενθυμίζουν ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να μετακινήσει μαθητές με ειδικές ανάγκες από τα σχολεία της γειτονιάς τους, με το Δικαστήριο να αποφαίνεται τότε υπέρ των οικογενειών. «Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί», τονίζει ο Σύλλογος, καλώντας σε συντονισμό με εκπαιδευτικούς και γονείς για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των μαθητών.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέω Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου

Ξαναθυμίζουμε: Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί! Εμείς, ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Βαρυπέτρου, έχουμε πια συνειδητοποιήσει ότι έχεις ό,τι διεκδικείς, και μόνο όταν διεκδικείς.

Διεκδικώντας καταφέραμε να κρατήσουμε όλα τα παιδιά μας στο σχολείο τους, όταν το υπουργείο με ένθερμη διεκπεραιώτρια την προϊσταμένη της Διεύθυνσης τα έδιωχνε από το σχολείο της γειτονιάς τους.

Η τελική απόφαση του Δικαστηρίου, μετά την όλη δική μας κινητοποίηση που ενέπλεξε τους τοπικούς φορείς και κέρδισε την ψυχή και τη συμπάθεια των συμπολιτών μας, ήταν καταδικαστική αυτών των πρακτικών, που τις έκρινε παράνομες!

Φέτος ο πρώτος (φυσικά όχι ο μόνος) τρόπος που επιλέχτηκε για να υλοποιηθεί το σχέδιο του Υπουργείου για περικοπές σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία, είναι να στερήσουν τους δασκάλους παράλληλης στήριξης από τα παιδιά που τη χρειάζονται. Διαβάζουμε πως πολύ πάνω από 200 είναι τα κενά σε δασκάλους ειδικής αγωγής μόνο στα Χανιά, παρά το «μαγείρεμα» των αριθμών στο οποίο επιτηδεύονται πια οι υπηρεσίες!

Σα δε ντρέπονται!

Περικοπές από τα πιο αδύναμα από τα παιδιά μας, αυτά που χρειάζονται ένα χεράκι παραπάνω στην ένταξή τους στο σχολείο, στη μάθηση και στην κοινωνία!

Δυο παιδάκια μας κι εδώ στο δικό μας δημοτικό, στερούνται τη δασκάλα της παράλληλης στήριξης! Για το ένα μάλιστα, είπαν στη μητέρα ότι «δεν χρειάζεται πολύ». Αυτές είναι οι κατακτημένες παιδαγωγικές αντιλήψεις στις οποίες εξασκούνται οι υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια, τα «αναγκόμετρα» στα παιδιά! Που τη μάθανε αυτή την παιδαγωγική; Στα Λογιστήρια του Υπουργείου;

Σα δε ντρέπονται!

Στο άλλο παιδί μας, βγήκε ο πατέρας απελπισμένος και μίλησε σε τοπικό ΜΜΕ!

«Νιώθω», είπε, «σαν να μου διώχνουν το παιδί»! Ποιοι; Οι ίδιοι που μας καλούν να γιορτάσουμε ενάντια στους αποκλεισμούς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας 3η Δεκέμβρη! Είναι αυτοί οι ίδιοι που δημιουργούν τους αποκλεισμούς στα σχολεία! Υποκριτές! Δεν ντρέπονται!

Εμείς θα είμαστε εδώ, σε κάθε κάλεσμα συντονισμού, μαζί με τους δασκάλους και τις οργανώσεις των γονέων που κινητοποιούνται, πλάι στα μέλη του συλλόγου μας, σε κάθε έναν και καθεμιά που διεκδικεί τα δικαιώματα του παιδιού του!

Το είπαμε ξανά και ένα χρόνο πριν αποδείξαμε πως το εννοούμε:

Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί!