Τι προβλέπει το πρωτόκολλο στα σχολεία για συμμετοχή στις μαθητικές παρελάσεις και τις απουσίες των μαθητών από τα μαθήματα.

Ξεκίνησαν πυρετωδώς οι πρόβες για την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έχοντας προχωρήσει τις διαδικασίες ανάδειξης σημαιοφόρου και παραστατών να έχουν μπει στην τελική ευθεία για να προετοιμαστούν για τις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.

Ήδη καθημερινά οι συμμετέχοντες παρέλαση μαθητές ξεκινούν πρόβες για το βήμα υπό την καθοδήγηση των γυμναστών. Σκοπός των δοκιμαστικών προβών είναι η εμφάνιση των μαθητών με απόλυτη αρμονία και συντονισμό κινήσεων, στις εκδηλώσεις της επετείου του ΟΧΙ. Δεδομένου ότι η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση ιστορικών γεγονότων και για να τιμηθούν τα πρόσωπα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου όπως του έπους του 1940, αξίζει η εκδήλωση αυτή του σχολείου να είναι υψηλής ποιότητας.

Όπως τονίζεται από τις σχολικές μονάδες η συμμετοχή στην παρέλαση θεωρείται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής και οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά.Οι γονείς που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το σχολείο. Ειδάλλως αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον συμμετοχής από την μαθητική κοινότητα τότε η διεύθυνση του σχολείου αποφασίζει ποιοι μαθητές θα παρελάσουν.

Τι ισχύει για τις απουσίες για την πρόβα της παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν οι μαθητές συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση λαμβάνουν απουσία από το μάθημα, αλλά αυτή η απουσία δεν μετράει καθώς δικαιολογείται αυτόματα από το σχολείο. Οι απουσίες από πρόβες και παρέλαση δεν προσμετρώνται στο γενικό σύνολο απουσιών, εφόσον δικαιολογούνται αυτόματα από τη διεύθυνση του σχολείου. Αυτό συμβαίνει επειδή η συμμετοχή στις παρελάσεις και στις πρόβες δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όσες απουσίες καταγράφονται, θεωρούνται δικαιολογημένες.





