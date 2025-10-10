Η αλήθεια για τον μπακαλιάρο σκορδαλιά που πρωταγωνιστεί και την 28η Οκτωβρίου και τα μυστικά για να τον απολαύσετε όπως πρέπει!

Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από την εθνική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου και ήδη οι πρώτες συνταγές για μπακαλιάρο σκορδαλιά αλλά και εναλλακτικά πιάτα με βάση τον μπακαλιάρο έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Η αλήθεια είναι πως οι εθνικές μας γιορτές τόσο της 28ης Οκτωβρίου όσο και της 25ης Μαρτίου είναι συνυφασμένες γαστρονομικά με τον μπακαλιάρο και δεν νοείται να γευτούμε κάτι διαφορετικό ανήμερα των επετείων αυτών.

Κι όμως η αλήθεια είναι ότι ο μπακαλιάρος συνηθίζεται να καταναλώνεται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου χωρίς προφανή λόγο καθώς δεν τίθεται ζήτημα θρησκευτικής υποχρέωσης για αποχή από το κρέας και κατανάλωσης ψαριού. Ενώ αντιθέτως σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση επιβάλλεται η κατανάλωση μπακαλιάρου τόσο την 25η Μαρτίου ανήμερα Ευαγγελισμού όσο και την Κυριακή των Βαΐων. Άρα επί της ουσίας η συνήθεια της 25ης Μαρτίου υιοθετήθηκε και ανήμερα της Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ» με αποτέλεσμα ο μπακαλιάρος να γίνει τρόπο τινά το επίσημο μενού των εθνικών γιορτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d8oc7xms6qcp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπακαλιάρος σκορδαλιά- Το πιάτο της 28ης Οκτωβρίου και τα μυστικά επιτυχίας του

Η επιλογή του μπακαλιάρου μόνο τυχαία δεν θεωρείται καθώς ως παστό ψαρί ήταν διαθέσιμος και προσβάσιμος για όλα τα οικονομικά στρώματα και όλες τις περιοχές γεγονός που δικαίως του έχει αποδοθεί με την ονομασία τους ως «ψάρι του βουνού». Είτε πλακί είτε τηγανητός με αλεύρι ή κουρκούτι δεν χάνει την νοστιμιά αλλά και την θρεπτική τους αξία. Σημειωτέον τον τρώνε ευχάριστα και τα παιδιά που δεν αγαπούν το ψάρι και τα θαλασσινά για αυτό και είναι μια από τις αγαπημένες επιλογές των μαμάδων για να το σερβίρουν στα τραπέζια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d02t6ditlke1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο

Σε ένα μπολ προσθέτουμε τα φιλέτα του υγράλατου μπακαλιάρου, ρίχνουμε 100 γρ. αλάτι χοντρό και καθαρό κρύο νερό μέχρι να καλύψουμε τα φιλέτα. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και το μεταφέρουμε στο ψυγείο για 2 μέρες αλλάζοντας το νερό κάθε 6 ώρες. Το νερό πρέπει κάθε φορά να είναι κρύο και καθαρό. Μετά από 2 μέρες αφαιρούμε το μπολ από το ψυγείο. Απλώνουμε στον πάγκο εργασίας χαρτί κουζίνας, βάζουμε από πάνω τα φιλέτα, σκεπάζουμε με έξτρα χαρτί κουζίνας και πιέζουμε καλά με τα χέρια μας ώστε να στραγγίξουμε τον μπακαλιάρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=kubqBYiIG4Y}

Tα κόλπα για «χρυσαφένια» τραγανή κρούστα

Στύβουμε τα κομμάτια με τα χέρια μας να αποβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο νερό έχουν τραβήξει και τα αλείφουμε με λίγο χυμό λεμονιού. Αλευρώνουμε τα κομμάτια ένα ένα πιέζοντάς τα πάνω στο αλεύρι.

Τινάζουμε το περιττό αλεύρι και τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ο μπακαλιάρος πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα από την μία πλευρά τον γυρνάμε να τηγανιστεί και από την άλλη. Τα χοντρά κομμάτια θέλουν προσοχή ώστε να μην αρπάξουν απέξω και μείνουν μέσα άψητα. Γι’ αυτό χαμηλώνουμε λίγο την εστία για πιο αργό τηγάνισμα.

Αν το κομμάτι έχει κοπεί έτσι ώστε να είναι ενιαίο χοντρό και λεπτό μαζί, δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα. Ή το ένα μέρος θα μείνει άψητο ή το άλλο θα παραψηθεί. Γι’ αυτό έχουμε φροντίσει να τεμαχίσουμε τον μπακαλιάρο σε ισόπαχα κομμάτια.