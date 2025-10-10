Το κάλεσμα του Υπουργείου στα σχολεία για δράσεις για την ψυχική υγεία.

Χωρίς μάθημα για έως και τέσσερις διδακτικές ώρες θα λειτουργήσουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα (13-17/10), καθώς το Υπουργείο Παιδείας καλεί όλες τις σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν δράσεις αφιερωμένες στην ψυχική υγεία των μαθητών.

Η πρωτοβουλία έρχεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου) και αφορά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 17 Οκτωβρίου. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κάθε σχολείο μπορεί να διαθέσει έως τέσσερις ώρες για δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής συνοχής μέσα στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

Ομαδικές συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια για τη διαχείριση άγχους και συναισθημάτων.

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, δημιουργική γραφή).

Παρουσιάσεις και ενημερώσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας.

Εκδηλώσεις ανοιχτές στην τοπική κοινότητα για την ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία.

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις θα αποτελέσουν μέρος του σχολικού προγράμματος της εκάστοτε μέρας και επ΄ουδενί δεν αποτελούν σχολική αργία. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται απουσιολόγιο κατά τη διάρκεια των δράσεων.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία είναι «κατάσταση ευεξίας που επιτρέπει στο άτομο να αναγνωρίζει τις ικανότητές του, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και να συμβάλλει δημιουργικά στην κοινωνία». Η πρωτοβουλία στοχεύει όχι μόνο στην ενημέρωση, αλλά και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων, σε μια περίοδο που η ψυχική ευεξία αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ