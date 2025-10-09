Εκπαιδευτικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια και τις συνθήκες λειτουργίας στα ΕΕΕΕΚ.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) στα Χανιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μαθητής επιτέθηκε σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, η οποία είχε αναλάβει υπηρεσία μόλις πριν από τέσσερις ημέρες. Η εκπαιδευτικός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Εκπαιδευτικοί: «Δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, αλλά συστήματος που καταρρέει»

Το περιστατικό καταγγέλθηκε άμεσα στον προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστο Μπέλμπα. Παρότι το προσωπικό των Ειδικών Σχολείων είναι εκπαιδευμένο στη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών, το γεγονός έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις σε προσωπικό φέτος είναι δραματικές, με αποτέλεσμα να απειλείται η ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και του ίδιου του προσωπικού.

Προϊστάμενος Εκπαίδευσης: «Δυσκολία εξεύρεσης ειδικοτήτων»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο προϊστάμενος Εκπαίδευσης αναφέρθηκε στις δυσκολίες στελέχωσης των Ειδικών Σχολείων, τονίζοντας την έλλειψη διαθεσιμότητας σε κρίσιμες ειδικότητες. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, το πρόβλημα δεν είναι νέο — αλλά εντείνεται κάθε χρόνο, αφήνοντας σχολικές μονάδες χωρίς επαρκή υποστήριξη και θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες.