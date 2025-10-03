Το εμβληματικό τραγούδι του Ξυλούρη «πότε θα κάνει ξαστεριά» αφιέρωσαν οι μαθητές στον Πάνο Ρούτσι.

Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων προχώρησαν την Παρασκευή σε κατάληψη του σχολείου τους.

Οι μαθητές, σύμφωνα με το zarpanews.gr θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας ζητώντας δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, τραγούδησαν το εμβληματικό «Πότε θα κάνει ξαστεριά» του Νίκου Ξυλούρη.

Η συγκινητική αυτή πρωτοβουλία έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στον αγώνα για αλήθεια και δικαίωση των θυμάτων, με τους μαθητές να στέλνουν το δικό τους μήνυμα ότι οι νέες γενιές δεν ξεχνούν και συνεχίζουν να διεκδικούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=4Lnp5C9EvfE}