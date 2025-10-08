Ο κόσμος της εκπαίδευσης «βράζει» για τις διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου με την κήρυξη απεργίας να φαντάζει μονόδρομος για να ακουστούν τα αιτήματά τους.

Δάσκαλοι και καθηγητές ετοιμάζουν το έδαφος και πυκνωνουν τις συζητήσεις για την κήρυξη απεργίας και τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου την ερχόμενη εβδομάδα με φόντο την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εργασίας μέχρι 13 ώρες.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν σφόδρα στις προωθούμενες εργασιακές διατάξεις με τους εκπαιδευτικούς να έχουν τεθεί σύσσωμα απέναντι στα όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία από την πρώτη στιγμή έχει απορρίψει το πνεύμα του εργασιακού νομοσχεδίου και έδωσε ηχηρό «όχι» στις διατάξεις που αλλάζουν εκ βάθρων το εγχώριο εργασιακό τοπίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αναμένεται να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία την προσεχή Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου από την Βουλή. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, το αίτημα για απεργία έχει «κλειδώσει» και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Με οδηγό την απεργιακή κινητοποίηση της περασμένης εβδομάδας, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προετοιμάζονται να κατέβουν για ακόμη μια φορά στο δρόμο υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια.

«Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Καταργείται στην πράξη ο σταθερός και προβλέψιμος εργάσιμος χρόνος και μπαίνει οριστικά ταφόπλακα στο 8ωρο. Με το νομοσχέδιο καταργείται κάθε προστατευτική δικλίδα για την ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων του μισθωτού. Ταυτόχρονα, αφαιρείται κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και χρόνου εργασίας, καθιστώντας τη συμφωνία του εργαζόμενου ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και διεκδικήσεων. Ουσιαστικά η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται ατομική υπόθεση, μια εξέλιξη καταστροφική για τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του/της κάθε εργαζομένου/ης απέναντι στον εργοδότη του. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο.» σημειώνει εξαρχής η ΟΛΜΕ.

Στο ίδιο μήκος κινείται και η ΔΟΕ που όπως έχει τονίσει επανειλημμένα απορρίπτει το εργασιακό νομοσχέδιο και τις διατάξεις του. Εκπαιδευτικός δήλωσε στο Dnews ότι «εμείς που καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών, δεν είδαμε κανέναν εργαζόμενο γονιό να θεωρεί «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν ακούσαμε κανέναν μαθητή να ζητά ένα μέλλον με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση.»

Τι ισχύει για την απεργία των εκπαιδευτικών και τα μαθήματα στα σχολεία

Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οι τελικές ανακοινώσεις για το πλαίσιο της απεργίας όμως σε γενικές γραμμές γονείς και μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενδεχόμενη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών επ' ουδενί δεν συνεπάγεται «κλειστά σχολεία» και οριζόντιο λουκέτο στην εκπαίδευση. Όπως συμβαίνει πάντα στις απεργίες οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Για τις ώρες που οι διδάσκοντες απεργούν προβλέπεται κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, εύλογα οι μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης. Για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά υπάρχει συνήθως εκ των προτέρων ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς στους γονείς προκειμένου να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε σχέση με το ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς μπορεί το πρωί να γίνουν κανονικά μαθήματα, αλλά να απεργεί ο υπεύθυνος του ολοήμερου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσει. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο για να γνωρίζουν τι θα ισχύσει.