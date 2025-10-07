Η ρύθμιση για μετεγγραφή καλύπτει τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών.

Mια σημαντική αλλαγή προωθείται προς υλοποίηση ακόμα και στις Πανελλήνιες 2026. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης έγινε αποδεκτό το αίτημα τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε ΑΕΙ σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τα αδέλφια φοιτητών ΑΕΙ.

Η ρύθμιση καλύπτει τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών, επιτρέποντάς τους να αιτηθούν μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου φοιτούν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους.

Η εφαρμογή της νέας διάταξης εξετάζεται ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η ρύθμιση καθιερώνεται σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας τη στήριξη των οικογενειών των σπουδαστών.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

