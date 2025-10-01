Το κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα το επόμενο διήμερο έφερε τις πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία.

Κλειστά θα μείνουν αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Ζακύνθου, με απόφαση του Δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου.

Η απόφαση για κλειστά σχολεία ελήφθη από τον Δήμο Ζακύνθου για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες «να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου

Προειδοποίηση για 48ωρη κακοκαιρία και κίνδυνο πλημμυρών

Διήμερο έντονης κακοκαιρίας αναμένεται να σφυροκοπήσει την χώρα από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου με βασικά χαρακτηριστικά ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνωντα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε πολλές περιοχές, ενώ σε ορισμένες θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση και επικινδυνότητα. Ειδικότερα, την Πέμπτη αναμένονται σοβαρά προβλήματα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία, ενώ την Παρασκευή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.