Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα. Βρέχει αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές. Τι προβλέπει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας για την Αθήνα αύριο.

Έντονη βροχόπτωση παρατηρείται τα τελευταία λεπτά σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αυτή τη στιγμή βρέχει σε Μαρούσι, Τατόι, Χολαργό, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Μαρούσι, Πατήσια και Περιστέρι.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις το κύριο κύμα της κακοκαιρίας, τουλάχιστον για την Αττική αναμένεται αύριο με σοβαρές καταιγίδες για αρκετές ώρες.

Για την επερχόμενη κακοκαιρία μίλησε ο μετεωρολόγος Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος έκανε λόγο για «ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας».

Για την Αττική, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως αναμένεται πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη τις μεσημεριανές ώρες ενώ όσον αφορά την θερμοκρασία κάνει λόγο για πτώση 8 βαθμών και την εμφάνιση χιονιού από τα 1300 μέτρα και πάνω.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Τα κύρια χαρακηριστικά της :

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις ( πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια.Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Αττική: Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού): Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

Τροποποίηση κίνησης: Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού.Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να «τραβήξει» το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν.

