Τι είπε στο Happy Day η γνωστή δημοσιογράφος.

Μία αποκάλυψη έκανε η Μαρία Νικόλτσιου στην εκπομπή «Happy Day», όπου έκανε ποδαρικό για τη νέα χρονιά, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουρίου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Alpha το Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, μίλησε για 34χρόνια που βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και για την απόφασή της να χάσει 15 κιλά.

«Είμαι 34 χρόνια στον Alpha. Ο Alpha είναι η εξέλιξη του πρώην ΣΚΑΙ. Όλα αυτά τα χρόνια προφανώς και υπήρξαν προτάσεις από άλλα κανάλια, αλλά πάντα τα σταθμίζεις. Την περίοδο που μπορούσα να κάνω τις καλές μεταγραφές, έκανε μέσα σε 22 μήνες δύο παιδιά. O Alpha μου έδινε πάντα τη δυνατότητα να εξελίσσομαι. Είμαι άνθρωπος της ασφάλειας», είπε αρχικά η Μαρία Νικόλτσιου στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

