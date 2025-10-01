Επέλαση 48ωρης κακοκαιρίας με κίνδυνο για πλημμύρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ώρες.

Η χώρα μπαίνει σε κλοιό διήμερης κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα καταιγίδων και βροχών με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο στην πρόγνωσή του να τονίζει τον κίνδυνο πλημμυρών. Η νέα κακοκαιρία σύμφωνα με όσα δημοσίευσε στο ιστολόγιο του θα «δείξει» τα δόντια της στην Δυτική Ελλάδα όμως φαινόμενα αυξημένης έντασης και ποσότητας νερού δεν αποκλείονται σε περιοχές της Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με έμφαση τις ανατολικές περιοχές της Λάρισας.

Η προειδοποίηση Ζιακόπουλου για τις περιοχές στη ζώνη πλημμυρικού κινδύνου

Όπως αναφέρει ο κ.Ζιακόπουλος ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο να είναι υπαρκτός. Οι περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών είναι πιο μεγάλος είναι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσσηνία και η Λακωνία. Να συμπληρώσω ότι κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει ακόμα για περιοχές της Ημαθίας, την Πιερία και την Α. Θεσσαλία (κυρίως για τις ανατολικές περιοχές του Ν. Λάρισας)

Παράλληλα, τονίζει και το σφυροκόπημα των 7 μποφόρ αλλά και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που φέρνει τη χώρα σε ρυθμούς φθινοπωρινούς. Μάλιστα η πρώτη «ακτίνα» χειμώνα είναι στο κατώφλι δεδομένου ότι «κλείδωσε» η έλευση του πρώτου χιονιού της σεζόν που βάζει και επίσημα τέλος στο φθινοπωρινό καλοκαίρι. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «οι προβλέψεις για παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντροβόρειας χώρας και της Ηπείρου εξακολουθούν να ισχύουν.»

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σήμερα, Πέμπτη, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Βόρεια Βαλκάνια, δημιουργώντας ασταθείς συνθήκες. Σχεδόν σε όλη τη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσσηνία και η Λακωνία. Κίνδυνος υπάρχει επίσης σε Ημαθία, Πιερία και ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στις ανατολικές περιοχές του Νομού Λάρισας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με νεφώσεις και σποραδικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 5-7 μποφόρ στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, και Δ-ΝΔ με την ίδια ένταση στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλέψεις για παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντροβόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη του καιρού και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας.

Καλός μήνας και προσοχή στους δρόμους!