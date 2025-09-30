Χιλιάδες κενά παραμένουν ακάλυπτα σε Γενική και Ειδική Αγωγή στα Νηπιαγωγεία με την κατάσταση να είναι προβληματική σε όλη την επικράτεια παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Μετ΄εμποδίων με πολλά προβλήματα υποστελέχωσης λόγω των τεράστιων κενών διεξάγονται τα μαθήματα και στα Νηπιαγωγεία της χώρας. Όπως καταγγέλλουν γονείς και νηπιαγωγοί το αλαλούμ με τις εκπαιδευτικές απώλειες «αγγίζει» και τους μαθητές της προσχολικής αγωγής τόσο Ειδικής όσο και Γενικής Αγωγής.

Τα κενά στα Νηπιαγωγεία «βουλιάζουν» το Ολοήμερο και την Παράλληλη Στήριξη

Με επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (ΠΑΣΑΝ) εκθέτει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται από την ελλιπή στελέχωση των Νηπιαγωγείων μετά και τη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Όπως τονίζουν από τα 1.440 συνολικά κενά σε νηπιαγωγούς στην Γενική Αγωγή μετά την Β φάση καλύφθηκε μόλις το 52% με 697 θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ειδική Αγωγή με μόλις 690 προσλήψεις. «Η ελλιπής στελέχωση σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα αναιρεί στην πράξη την έννοια της συμπερίληψης και της ισότητας στην εκπαίδευση, καθώς πολλά παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στερούνται της αναγκαίας υποστήριξης. Αντίστοιχα, οι ελλείψεις που καταγράφονται στα Τμήματα Ένταξης και στα Ειδικά Νηπιαγωγεία επιτείνουν τις ανισότητες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συστηματικό σχεδιασμό και ουσιαστική ενίσχυση των δομών της Ειδικής Αγωγής.»

Υπονομεύεται η συμπερίληψη και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών

Οι Παράλληλες Στηρίξεις, τα Τμήματα Ένταξης και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία είναι οι βασικοί πυλώνες της Ειδικής Αγωγής. Η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης σε αυτούς τους τομείς δεν είναι απλώς οργανωτικό πρόβλημα, αλλά ζήτημα ισότητας και δικαιωμάτων. Χωρίς τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς pαιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μένουν χωρίς στήριξη, η έννοια της συμπερίληψης καταρρέει στην πράξη, δημιουργούνται ανισότητες στην εκπαιδευτική πορεία τους, με μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΝ τα ολοήμερα τμήματα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της σχολικής ημέρας, καθώς παρέχουν επιπλέον χρόνο για μαθησιακή υποστήριξη, οργανωμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσης, τα κενά παραμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους γονείς. Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης δημιουργείται ένα ρευστό πεδίο εις βάρος της εκπαίδευσης των παιδιών.

Όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΑΝ η υποστελέχωση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες:

Παιδαγωγικές: Υπολειτουργία σχολικών μονάδων, συγχωνεύσεις τμημάτων και υπερφορτωμένες τάξεις, υποβαθμίζοντας την εκπαίδευση.

Κοινωνικές: Ανισότητες στην εκπαίδευση και σοβαρή επίπτωση στην πορεία των παιδιών που χρειάζονται ειδική στήριξη.

Ψυχολογικές: Αβεβαιότητα και άγχος στους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς, με αρνητική επίδραση στα παιδιά.

Οργανωτικές: Αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα και δυσκολία στον προγραμματισμό σχολικών δραστηριοτήτων.

Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ σημειώνει ο ΠΑΣΑΝ στη Γ Φάση να καλυφθούν όλα τα κενά (Γενική & Ειδική Αγωγή), να λειτουργήσουν σωστά τα ολοήμερα τμήματα και να στελεχωθεί πλήρως η Ειδική Αγωγή, ώστε να μην μένουν παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, ισότητα στην πρόσβαση και στήριξη των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΣΑΝ απαιτεί πλήρη και έγκαιρη κάλυψη όλων των κενών από την αρχή καθώς δεν γίνεται κάθε χρόνο η σχολική χρονιά να «παίρνει μπροστά» στα μέσα των μαθημάτων, με συνεχόμενες φάσεις προσλήψεων που καθυστερούν.

Για τραγικά κενά στα Νηπιαγωγεία κάνει λόγο και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων (ΣΕΠΕΝΙ).Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων είχε δηλώσει 85 ελλείψεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, όμως μετά τη Β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών δεν καλύφθηκε ούτε το 50% των αναγκών. Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΝΙ, αυτό σημαίνει ότι μαθητές με ειδικές ανάγκες μοιράζονται για ορισμένες ώρες τον ίδιο εκπαιδευτικό, παραμένουν χωρίς καθόλου στήριξη ή κατευθύνονται σε ήδη υπερφορτωμένα Τμήματα Ένταξης με τους πιο ευάλωτους μαθητές να στερούνται της υποστήριξης, που είναι κρίσιμη για την καθημερινότητά τους στο σχολείο.

Κραυγή αγωνίας για τα κενά στα Νηπιαγωγεία απευθύνει και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πετρούπολης. Όπως καταγγέλλουν «παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου για «αναβαθμισμένο ολοήμερο» με δημιουργικές δραστηριότητες και ενισχυμένο παιδαγωγικό περιεχόμενο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Παραμένουν μεγάλες ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, στην παράλληλη στήριξη και σε βασικές ειδικότητες όπως γυμναστική, αγγλικά, μουσική, εικαστικά κ.ά. Τις συνέπειες αυτές δεν τις αντιμετωπίζουμε μόνο ως μαθησιακή απώλεια· τις βιώνουν και οι οικογένειές μας, ιδίως όσες εργάζονται, που δεν μπορούν να υπολογίζουν στο ολοήμερο ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης, μορφωτικής συνέχειας και εμπλουτισμού της σχολικής μέρας των παιδιών τους.» Μάλιστα τα νούμερα που παραθέτουν αναδεικνύει το πρόγραμμα δεν λειτουργεί το ολοήημερο στο 3ο, 6ο, 7ο, 14ο, 15ο, 20ο Νηπιαγωγεία, απουσιάζουν ειδικότητες σε εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή, πληροφορική, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, γυμναστική στο 3ο, 6ο, 7ο, 13ο, 15ο Νηπιαγωγεία, η παράλληλη στήριξη δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από τα ΚΕΔΑΣΥ (στο σύνολο των σχολείων της πόλης) επίσης για ΕΒΠ δεν έχουν καλυφθεί όλες οι αιτήσεις (πχ 6ο Νηπιαγωγείο) .

Ολοήμερο με το κυάλι στα Νηπιαγωγεία του Χαϊδαρίου

Κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας πραγματοποίησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Χαϊδαρίου, το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου. Στην κινητοποίηση συμμετείχε – εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου – η Αντδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Κατερίνα Βελέντζα. Οι γονείς συναντήθηκαν με τον Διευθυντή Ιωάννη Κάππο, με αφορμή τα τεράστια προβλήματα με τα ολοήμερα σχολεία. Όπως σημείωσε η πρόεδρος της Ένωσης Αγγελική Γκούσκου αυτή τη στιγμή στα Νηπιαγωγεία της πόλης λειτουργούν τα μισά Ολοήμερα τμήματα, κάτι που δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια για τους γονείς. Επίσης αναφέρθηκε και στα πολύ σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στην εκπαιδευτική διαδικασία τα τμήματα των 25 παιδιών που έχουν δημιουργηθεί και στο Χαϊδάρι, ενώ στάθηκε, στα πολλά κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν και φέτος, και στις μεγάλες ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη. Όπως υπογράμμισε, οι γονείς διεκδικούν να σπάσουν τα τμήματα για να μην στοιβάζονται τα παιδιά καθώς αυτό είναι αντεκπαιδευτικό, να καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά εκπαιδευτικών, να στελεχωθεί άμεσα η παράλληλη στήριξη και να λειτουργήσουν όλα τα ολοήμερα τμήματα. Μάλιστα λειτουργούν ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων με 28 και 29 παιδιά, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Οι γονείς έκαναν σαφές πως δεν αποδέχονται αυτήν την κατάσταση και δεν συμβιβάζονται και θα συνεχίσουν δυναμικές και ακόμα πιο μαζικές κινητοποιήσεις, μέχρι να πάψει να υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στα σχολεία.

Αχαΐα: Kλειστά 10 τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία και 235 κενά στην Πρωτοβάθμια

Αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία από το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αχαΐας για 235 κενά στα Νηπιαγωγεία & Δημοτικά της Αχαΐας μετά την β΄ φάση προσλήψεων. Όπως σχολιάζουν «ένας ακόμη… ένδοξος Σεπτέμβρης στην εκπαίδευση χάθηκε! Παρά τις «θριαμβευτικές» προσλήψεις, στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία μετράμε ακόμη 235 κενά (85 στη Γενική, 45 στην Ειδική, 88 στην Παράλληλη Στήριξη, 17 στα τμήματα ΖΕΠ). Δάσκαλοι που δεν υπάρχουν, νηπιαγωγοί που αγνοούνται, παιδιά που μένουν χωρίς εκπαιδευτικούς, τμήματα που λειτουργούν «όπως-όπως».

Και για να συμπληρωθεί το θέατρο του παραλόγου, το Υπουργείο αντί να καλύψει τις ανάγκες… κατηγορεί τις μανάδες που πήραν άδειες(!) και ψάχνει να «μαζέψει» τα κενά κόβοντας παιδιά και εκπαιδευτικούς από το Ολοήμερο. Η Ειδική Αγωγή συνεχίζει να αποτελεί το αποπαίδι της κυβέρνησης, αφού παραμένουν κλειστά τουλάχιστον 31 τμήματα ένταξης σε δημοτικά και 10 σε νηπιαγωγεία.

Δεν λειτουργούν και παραμένουν κλειστά 17 τμήματα ΖΕΠ, ενώ 88 μαθητές στερούνται την παράλληλη στήριξη στις τάξεις τους και ακόμη χειρότερα κάποιοι γονείς υποχρεώνονται να στραφούν στις δαγκάνες της ιδιωτικής Παράλληλης, καθώς οι δημόσιες μας τελείωσαν. Αλλά μην ανησυχείτε: η κυβέρνηση ανακοίνωσε για άλλη μια φορά «υπέρογκο πλεόνασμα» και ποζάρει πανευτυχής για τις επιτυχίες της. Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα παιδιά, βλέπουμε την πραγματικότητα των τάξεων και των ακάλυπτων αναγκών. Αν αυτό είναι το «success story» της Παιδείας, τότε «Συγχαρητήρια!!!»

Αυτά είχαν πολλά χρόνια να συμβούν στην εκπαίδευση και η κυβέρνηση είναι πλέον έκθετη σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι υποσχέσεις του ΥΠΑΙΘΑ για την κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση αποτελούν πλέον ένα άδειο πουκάμισο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία, το φαίνεσθαι, ότι όλα βαίνουν καλώς και να λανσάρουν στην κοινωνία και τα ΜΜΕ τα ιδεολογήματα της αριστείας, της ατομικής ευθύνης του γονέα, του εκπ/κού και του σχολείου. Δεν θα αφήσουμε να συνηθίσουμε την εικόνα των μισών σχολείων, των μισών δικαιωμάτων, της μισής παιδείας.»



