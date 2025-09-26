Τα κενά στα σχολεία έχουν «βυθίσει» την Παράλληλη Στήριξη με τους γονείς να ζητάνε λύση εδώ και τώρα.

Τα κενά στα σχολεία επιμένουν δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα στην φοίτηση των μαθητών τόσο στην Παράλληλη Στήριξη όσο και το Ολοήμερο Σχολείο με χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων και τους μαθητές να στερούνται το μορφωτικό τους δικαίωμα.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική στην Πρωτοβάθμια με τους ειδήμονες να την χαρακτηρίζουν ως την «χειρότερη των τελευταίων χρόνων». Μάλιστα όπως σημειώνουν κύκλοι της εκπαιδευτικής κοινότητας η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών αποδεικνύει την τραγική κυβερνητική αποτυχία. Oι ανάγκες για την στελέχωση Παράλληλης Στήριξης είναι στο «κόκκινο», το Υπουργείο παλεύει να καλύψει το χάος αλλά η εξομάλυνση θα αργήσει όμως οι γονεις ζητάνε λύσεις και απαντήσεις στο ζήτημα εδώ και τώρα. Όπως καταγγέλλουν «αντί για άμεσες προσλήψεις, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε περικοπές ωρών από το ολοήμερο, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες «ξεκρέμαστες», ειδικά εργαζόμενους γονείς».

Οι γονείς αντιδρούν και διεκδικούν το δίκιο των παιδιών τους. «Είμαστε οικογένειες παιδιών που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης και κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ίδια σκληρή πραγματικότητα: τα κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών, η καθυστέρηση στις τοποθετήσεις και η έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης από το σύστημα.Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από το αυτονόητο: ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2j32tvzbip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 6ο Δημοτικό Μεταμόρφωσης. Η Βασιλική Τσαρδάκη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. Μεταμόρφωσης, τόνισε στο MEGA ότι από 372 αιτήσεις για παράλληλη στήριξη, έχουν καλυφθεί μόλις 182, δυσκολεύοντας τη λειτουργία των τμημάτων και την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η νέα εγκύκλιος για το ολοήμερο επαναφέρει διαδικασίες που αναγκάζουν τους γονείς να ξαναυποβάλουν δικαιολογητικά, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd2h6ba97vh5?integrationId=40599y14juihe6ly}