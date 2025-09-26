«Το Τμήμα Χημείας στηρίζει και προάγει την αριστεία στην επιστημονική έρευνα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης»

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τα μέλη ΔΕΠ που περιλαμβάνονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα Stanford’s “World’s Top 2% Scientists List”, η οποία καταρτίζεται ετησίως από το Πανεπιστήμιο Stanford (Η.Π.Α.) και αναδεικνύει τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως, βάσει βιβλιομετρικών δεικτών.

Οι διακριθέντες καθηγητές είναι οι:

Καραμάνος Νικόλαος

Θεοχάρης Αχιλλέας

Ντάλας Ευάγγελος

Γιαννόπουλος Σπυρίδων

Καραπαναγιώτη Χρυσή

Χριστόπουλος Θεόδωρος

Σταματάτος Θεοχάρης

«Η σημαντική αυτή διάκριση, με ποσοστό που υπερβαίνει το 20% των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και του αντίκτυπου του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Τμήμα Χημείας. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή παρουσία του και επιβεβαιώνει τη δυναμική του στον χώρο της σύγχρονης επιστήμης.

Η επιτυχία αυτή τιμά όχι μόνο τους ίδιους τους συναδέλφους, αλλά και ολόκληρη την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, εμπνέοντας τους φοιτητές και συνεργάτες μας να συνεχίσουν με αφοσίωση το έργο της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Χημείας θα συνεχίσει να στηρίζει και να προάγει την αριστεία στην επιστημονική έρευνα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη συμβολή του στην πρόοδο της κοινωνίας» σημειώνει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Θεοχάρης Σταματάτος.