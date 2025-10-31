Τρίωρες στάσεις εργασίας προκηρύσσει η ΟΛΜΕ καθημερινά έως τις 28 Νοεμβρίου.

Οι καθηγητές εμμένουν στην απορριπτική τους θέση για την αξιολόγηση συνεχίζοντας δυναμικά και τον Νοέμβρη τις καθημερινές τρίωρες στάσεις εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποιεί ότι προχωρά σε νέο γύρο κινητοποίηση ενάντια στην εφαρμογή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καλύπτοντας την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας των εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας.

Η ΟΛΜΕ υπογραμμίζει ότι οι κινητοποιήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια αποτροπής της υλοποίησης του συστήματος αξιολόγησης, που προβλέπει –μεταξύ άλλων– την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές και άλλες διαδικασίες που, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «υπονομεύουν τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού».

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα να στηρίξουν ενεργά την κινητοποίηση και να ενημερώσουν τα μέλη τους για τα δικαιώματα συμμετοχής στις στάσεις εργασίας.