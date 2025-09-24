Η επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου για τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025, πώς και πού θα τα δουν οι δικαιούχοι.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Πού θα δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των υποψηφίων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναρτώνται σήμερα το μεσημέρι στα ΓΕΛ που είχαν αντίστοιχους υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που αναρτώνται στα Λύκεια περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του για λόγους προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2025 των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Επίσης οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.