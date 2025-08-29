Games
Παιδεία

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Το πρόγραμμα της υγειονομικής εξέτασης και των αγωνισμάτων για τα ΤΕΦΑΑ

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Το πρόγραμμα της υγειονομικής εξέτασης και των αγωνισμάτων για τα ΤΕΦΑΑ Φωτογραφία: Annette from Pixabay
Από τη Δευτέρα 15 μέχρι και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα διεξάγονται οι εξετάσεις και τα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Πανελληνίων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025 έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου Υπουργείου η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτώνται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κάθε Διεύθυνσης.

Δ' ΑΘΗΝΑΣ https://dide-d-ath-new.att.sch.gr/

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https://srv-dide-a.thess.sch.gr/

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Oι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) το δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου

γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, και

δ) τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό:

i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας,

ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και

iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση,

είτε

αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας (έτους 2025) στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών (για υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού και υποψηφίους Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ) ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΜΟΝΟ για υποψηφίους Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ)

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

