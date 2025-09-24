Ναι μεν αλλά στο «χωρίς τσάντα» στα σχολεία την Παρασκευή 26/9 καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις μαθητών που θα παρακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα.

Μπορεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου τα σχολεία να κινούνται σε ρυθμούς Πανελλήνιας Μέρας Σχολικού Αθλητισμού με δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν την αθλητική φιλοσοφία και τους μαθητές να καλούνται να πάνε χωρίς τσάντα όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Οι δράσεις αφήνονται στη διακριτική επιλογή της κάθε διεύθυνσης, ενώ προβλέπεται να μπορούν να αξιοποιηθούν προαύλια, γυμναστήρια, πάρκα ή άλλοι ασφαλείς δημόσιοι χώροι. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες που στάλθηκαν στα σχολεία ναι μεν ο εορτασμός της Πανελλήνιας Μέρας Σχολικού Αθλητισμού είναι οριζόντιος για όλες τις βαθμίδες και υποχρεωτικός ως προς την συμμετοχή των μαθητών με την τήρηση απουσιολογίου όμως για αρκετούς μαθητές η Παρασκευή θα είναι μέρα μαθημάτων.

Αυτή η διαφοροποίηση προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν επαρκείς υποδομές για να φιλοξενήθουν αθλητικές δράσεις για όλους τους. Όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο σε αυτές τις σχολικές μονάδες ο εορτασμός της Πανελλήνιας Ημέρας και τις σχετικές δράσεις για άλλη μέρα θα μετατεθεί και θα προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο.

Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού τονίζει το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί ευκαιρία κινητοποίησης για έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής που ενισχύει την υγεία και συμβάλλει στις σχολικές επιδόσεις. Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέμηση της καθιστικής ζωής και της υπερβολικής ενασχόλησης με τις οθόνες, ενισχύοντας τη σωματική και ψυχική ευεξία των παιδιών.