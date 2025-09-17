Οι μαθητές τιμούν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα και οργανώνουν δράσεις στα σχολεία κατά του φασισμού.

Με αφορμή την συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές απευθύνουν κάλεσμα για δράσεις στα σχολεία για να τιμήσουν τη μνήμη του και να στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στον φασισμό.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν σε ποικίλες δράσεις, όπως ένα λεπτό σιγής, δημιουργία πανό, γκράφιτι, στένσιλ και σχηματισμό συνθημάτων με τις τσάντες τους. Όπως αναφέρουν «Καλούμε όλες τις Συντονιστικές Επιτροπές, όλα τα 5μελή και 15μελή, όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας σε ημέρα δράσης. Κρατάμε ενός λεπτού σιγή στην προσευχή στη μνήμη του Παύλου και όλων των θυμάτων των εγκληματιών ναζί! Γράφουμε συνθήματα, φτιάχνουμε πανό, γκράφιτι, στένσιλ, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας.» Παράλληλα, προαναγγέλλουν τη μαζική τους συμμετοχή στην προγραμματισμένη συγκέντρωση στις 5:30 μ.μ. στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, με πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Οι μαθητές στο κείμενό τους παίρνουν θέση και για την αποφυλάκιση για λόγους υγείας του Νίκου Μιχαλολιάκου ζητώντας να επιστρέψει στην φυλακή. Όπως διαμηνύουν «Πάρτε τώρα πίσω την απόφαση αποφυλάκισης του Ν. Μιχαλολιάκου! Είστε η σαπίλα όλου του ντουνιά, μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Θα μας βρουν ξανά οργανωμένους απέναντι τους! Δεν είναι τυχαία καμία αποφυλάκιση, δεν είναι τυχαία η προσπάθεια να «πέσουν στα μαλακά» οι ΧΑγίτες. Ο φασισμός είναι όπλο που χρησιμοποιεί το σύστημα για να τρομοκρατήσει όσους αγωνίζονται, όσους σηκώνουν κεφάλι, όσους αμφισβητούν την πολιτική των κερδών και των πολέμων, δηλαδή όλους εμάς! Γι΄ αυτό καλούμε τους μαθητές όλων των σχολείων να απαντήσουν! Να δυναμώσει ο αγώνας μας, για να μη βρίσκει χώρο να χυθεί το δηλητήριο του φασισμού πουθενά, ούτε στα σχολεία μας, ούτε στις γειτονιές που μεγαλώσαμε και ζούμε.»

Κλείνοντας υπογραμμίζουν ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό αφορά όλους τους και ότι η μνήμη του Παύλου Φύσσα παραμένει σημείο αναφοράς για τη διαρκή αντίσταση στις φασιστικές πρακτικές.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας

Μας προκαλούν ξανά! Λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση 12 χρόνων από την 18η Σεπτέμβρη 2013, ημέρα που ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονούταν από τους ναζί, μαχαιροβγάλτες, ΧΑγίτες, το δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκιση του ναζί και αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Νίκου Μιχαλολιάκου!!

Παράλληλα το καλοκαίρι αποφάσισαν να αποφυλακίσουν και άλλους δύο ΧΑγίτες, στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, τον Παναγιώταρο και τον Παππά και ετοιμάζονται να βγάλουν και τον Κασιδιάρη! Δεν ξεχνάμε ότι: πριν 12 χρόνια οι ίδιοι μαχαιροβγάλτες χρυσαυγίτες, τα κατακάθια της κοινωνίας, επιτέθηκαν και στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, δολοφόνησαν τον εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, επιτέθηκαν στους αγωνιστές εργάτες- μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα!

Θα μας βρουν ξανά οργανωμένους απέναντι τους!

Δεν είναι τυχαία καμία αποφυλάκιση, δεν είναι τυχαία η προσπάθεια να «πέσουν στα μαλακά» οι ΧΑγίτες. Ο φασισμός είναι όπλο που χρησιμοποιεί το σύστημα για να τρομοκρατήσει όσους αγωνίζονται, όσους σηκώνουν κεφάλι, όσους αμφισβητούν την πολιτική των κερδών και των πολέμων, δηλαδή όλους εμάς!

Γι΄ αυτό καλούμε τους μαθητές όλων των σχολείων να απαντήσουν! Να δυναμώσει ο αγώνας μας, για να μη βρίσκει χώρο να χυθεί το δηλητήριο του φασισμού πουθενά, ούτε στα σχολεία μας, ούτε στις γειτονιές που μεγαλώσαμε και ζούμε.

Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε θέση όλοι εμείς που:

Φωνάξαμε «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»! Γιατί θέλουν να μας πείσουν ότι για τα προβλήματά μας, για το χάλι του σχολείου μας και τα ζόρια των γονιών μας, φταίει ο συμμαθητής από το δίπλα θρανίο, ο πρόσφυγας, ο κατατρεγμένος και όχι το σύστημα που θυσιάζει τις ζωές και τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των λίγων!

Δεν θέλουμε η χώρα μας να συμμετέχει στους πολέμους, να συνεργάζεται με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να είναι συνένοχη για την εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού! Δεν ανεχόμαστε τη συμμετοχή της χώρας στα σχέδια ΝΑΤΟ ΗΠΑ ΕΕ που μας βάζουν στο στόχαστρο του κινδύνου, απαιτούν τεράστιες πολεμικές δαπάνες, για να στέλνει εκτός συνόρων φαντάρους και όπλα. Δε θέλουμε να ρισκάρουμε τις ζωές και το μέλλον μας για να αυξάνουν λίγοι τα κέρδη τους.

Παλεύουμε κόντρα στα εμπόδια για μια καλύτερη ζωή, δείχνουμε αλληλεγγύη σε κάθε συμμαθητή μας που την έχει ανάγκη, μας ενώνει το «ένας για όλους και όλοι για έναν».

Συμφωνούμε ότι πρέπει όλοι μαζί σαν μια γροθιά να αγωνιστούμε για το σχολείο που έχουμε πραγματικά ανάγκη, που δεν θα μας εξοντώνει αλλά θα μας μορφώνει ολόπλευρα. Κόντρα στα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας που πραγματικά δεν σταματάει να μας επιτίθεται. Σε αυτόν τον αγώνα είναι απαραίτητοι όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, φύλου, ομάδας, που ονειρευόμαστε ένα καλύτερο σχολείο σε μια καλύτερη κοινωνία.

Στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, η μέρα της δολοφονίας του Παύλου να θυμίσει σε φασίστες και αφεντικά ότι θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους.

Καλούμε όλες τις Συντονιστικές Επιτροπές, όλα τα 5μελή και 15μελή, όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας:

Την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη να είναι μέρα δράσης για όλα τα σχολεία! Κρατάμε ενός λεπτού σιγή στην προσευχή στη μνήμη του Παύλου και όλων των θυμάτων των εγκληματιών ναζί! Γράφουμε συνθήματα, φτιάχνουμε πανό, γκράφιτι, στένσιλ, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας.

Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση στο Κερατσίνι την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ., στο μνημείο του Παύλου Φύσσα (Π.Φύσσα 60) με πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς.

Διεκδικούμε:

Να επιστρέψει τώρα στη φυλακή ο ναζί – εγκληματίας Ν. Μιχαλολιάκος στη φυλακή και οι άλλοι αποφυλακισμένοι εγκληματίες χρυσαυγίτες

Να μην επιτραπεί η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.

Να ολοκληρωθεί η δίκη και να τιμωρηθούν για τα εγκλήματά τους.

Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά!

Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ