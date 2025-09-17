Οι οδηγίες του Υπουργείου για το πρόγραμμα στα σχολεία στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ένα αλλιώτικο πρόγραμμα περιμένει τους μαθητές όλων των βαθμίδων την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου που θα πάνε στα σχολεία. Όπως είναι ήδη γνωστό λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας/Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού δεν θα γίνουν μαθήματα όμως οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά και μαζικά στις αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά προγράμματα που έχουν προγραμματίσει η διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου.

Μάλιστα οι αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις, μπορούν να διεξαχθούν εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη και η σημασία της φυσικής δραστηριότητας, της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού για την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Έτσι λοιπόν εκείνη τη μέρα οι θα πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες αλλά με αθλητικά κατά προτίμηση ρούχα ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ανεμπόδιστα στις αθλητικές δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τονίζεται ότι θα τηρηθεί παρουσιολόγιο καθώς δεν είναι σχολική αργία αλλά μια σχολική μέρα αφιερωμένη στον σχολικό αθλητισμό.

Κάλεσμα και για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών

Με νέα εγκύκλιο που στάλθηκε σήμερα στα σχολεία, το Υπουργείο καλεί όλες τις σχολικές μονάδες να γιορτάσουν με σχετικές δράσεις και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτέμβρη. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Οι γλώσσες ανοίγουν την καρδιά και το μυαλό» / “Languages open hearts and minds!”. Όπως τονίζεται προσκαλούνται και εφέτος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών. Ο εορτασμός της ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ιδέες και αξίες από όλον τον

πλανήτη.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ