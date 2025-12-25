Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αφορούν και στη χρήση ζώνης, στα κράνη και στο ΚΤΕΟ.

Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία από τα μεσάνυχτα της παραμονής Χριστουγέννων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εφαρμογή της αυστηροποιημένης νομοθεσίας για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με αστυφύλακα, που βρισκόταν στο συγκεκριμένο μπλόκο από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τις 05:15, διενεργήθηκαν περίπου 2.000 έλεγχοι, εκ των οποίων μόλις 8 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ. Όπως διευκρίνισε, «σχεδόν όλοι οι οδηγοί που εντοπίστηκαν ήταν στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή από 0,24-0,40 και δεν υπήρξε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας».

Σημειώνεται ότι συνολικά χθες πραγματοποιήθηκαν 6.000 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 87 παραβάτες.

