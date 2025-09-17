Τα στοιχεία της έρευνας του ΟΟΑΣΑ δείχνουν ότι ο μαθητής στην Ελλάδα περνά λιγότερο χρόνο στο σχολείο και περισσότερο στις διακοπές συγκριτικά με τον μέσο όρο των λοιπών χωρών.

Διανύουμε αισίως τα μέσα της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς με τους μαθητές να έχουν επιστρέψει στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Μετά από την ανάπαυλα των σχεδόν 2.5 μηνών ελέω καλοκαιριού οι μαθητές πήραν τα σχολικά τους βιβλία, έχουν στα χέρια τους το ωρολόγιο πρόγραμμα και παρακολουθούν τις πρώτες παραδόσεις μαθημάτων παρά τον αυξημένο αριθμό «χαμένων» ωρών λόγω των τεράστιων εκπαιδευτικών κενών που καταγράφονται σε όλες τις βαθμίδες. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ με ευθύνη της υπουργού Παιδείας τα μαθήματα ξεκίνησαν σχεδόν με 20.000 κενά που μεταφράζονται σε 400.000 χαμένες διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό η φετινή σχολική χρονιά θα έχει 167 μέρες μαθημάτων εκ των οποίων ο μήνας με τις περισσότερες σχολικές μέρες είναι ο Οκτώβρης με 21 μέρες σε αντίθεση με τον Ιούνιο που έχει μόλις 9 και τον Απρίλιο που έχει 12. Οι σχολικές αργίες και οι γιορτές έχουν για ακόμη μια φορά την τιμητική τους γεγονός που δίνει «ανάσες» ξεκούρασης στους μαθητές που πάντα παραπονιούνται για το απαιτητικό σχολικό πρόγραμμα.

Το σχολικό έτος των μαθητών Δημοτικών σχολείων αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου του επόμενου έτους, ενώ χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο στα Δημοτικά σχολεία της χώρας αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού. Αντίστοιχα σε Γυμνάσια και Λύκεια το πρώτο τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του δεύτερου τετράμηνου , στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται.

ΟΟΣΑ: Οι Έλληνες μαθητές κάνουν τις λιγότερες μέρες και ώρες μαθημάτων

Κι όμως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» οι μαθητές στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά έχουν δικαίωμα να παραπονιούνται καθώς έχουμε συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες το μικρότερο ποσοστό μαθημάτων και το μεγαλύτερο σε σχολικές διακοπές. Ειδικότερα σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία οι μαθητές στο ελληνικό σχολείο παρακολουθούν 718 ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας ετησίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 791 ώρες στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 804 ώρες στην πρωτοβάθμια και 909 ώρες στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι σχολικές διακοπές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκούν 16,8 εβδομάδες ετησίως στην Ελλάδα σε σύγκριση με 13,5 εβδομάδες σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ.

Δείτε τα σχετικά στοιχεία εδώ

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» «πέφτει» Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα άτυπο τετραήμερο δεδομένων των συνθηκών

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.

Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Σχολικές Αργίες: Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες τα ιδιωτικά σχολεία

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.