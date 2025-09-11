Ποιοι μαθητές δικαιούνται 150 ευρώ επίδομα για την αγορά σχολικών

Όλες οι λεπτομέρειες και οι δικαιούχοι του επιδόματος των 150 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών, τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με το κυνήγι της αναζήτησης οικονομικών σχολικών ειδών καθώς οι τιμές τους κάθε χρόνο «βαραίνουν» την τσέπη των γονιών που καλούνται να πληρώσουν τα αναγκαία για την επιστροφή στα θρανία. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για 9η χρονιά προχωρά στην παροχή επιδόματος 150 ευρώ μέσω voucher για την αγορά σχολικών ειδών σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας, με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία - οικονομική «ανάσα» για γονείς – κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κάτω από το λεγόμενο «όριο της φτώχειας», ήτοι 6.510 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, το συγκεκριμένο όριο προσαυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ, και παράλληλα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης, ώστε να ενταχθούν ακόμη περισσότερες οικογένειες.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι καλούνται να αιτηθούν για την παροχή του επιδόματος έως και τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία και οι δικαιούχοι για το επίδομα των 150 ευρώ για σχολικά

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων

Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Με πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη μοριοδότηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας είναι:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και

Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Σε περίπτωση που το ποσό του προϋπολογισμού δεν καλύπτεται από τον αριθμό των ωφελούμενων, επιλέγονται ως ωφελούμενοι της δράσης και οι αιτούντες-αιτούσες που το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με αύξουσα ταξινόμηση της κατάταξης δικαιούχων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και τα Περιφερειακά Γραφεία της Δομής Γέφυρα στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:

1. ΛΑΜΙΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Δομή Γέφυρα Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία – 2ος όροφος Τηλ.:2231028725

2. ΑΜΦΙΣΣΑ Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα – Ισόγειο Τηλ.:2265350671

3. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο) Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι Τηλ.:2237352306

4. ΛΙΒΑΔΕΙΑ Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας Φίλωνος 35 – 39, 32131, Λιβαδειά – Ισόγειο Τηλ.:2261350106

5. ΧΑΛΚΙΔΑ Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα – 1ος όροφος, Γραφείο 120Β Τηλ.:2221353932, 2221353933, 221353936, 2221353937

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.