Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Ποιοι μαθητές δικαιούνται 150 ευρώ επίδομα για την αγορά σχολικών

Ποιοι μαθητές δικαιούνται 150 ευρώ επίδομα για την αγορά σχολικών
Όλες οι λεπτομέρειες και οι δικαιούχοι του επιδόματος των 150 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών, τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με το κυνήγι της αναζήτησης οικονομικών σχολικών ειδών καθώς οι τιμές τους κάθε χρόνο «βαραίνουν» την τσέπη των γονιών που καλούνται να πληρώσουν τα αναγκαία για την επιστροφή στα θρανία. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για 9η χρονιά προχωρά στην παροχή επιδόματος 150 ευρώ μέσω voucher για την αγορά σχολικών ειδών σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας, με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία - οικονομική «ανάσα» για γονείς – κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κάτω από το λεγόμενο «όριο της φτώχειας», ήτοι 6.510 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, το συγκεκριμένο όριο προσαυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ, και παράλληλα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης, ώστε να ενταχθούν ακόμη περισσότερες οικογένειες.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι καλούνται να αιτηθούν για την παροχή του επιδόματος έως και τις 27 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολεία: Εκατοντάδες οι μαθητές που θα κάνουν και φέτος μάθημα σε λυόμενες τάξεις

Σχολεία: Εκατοντάδες οι μαθητές που θα κάνουν και φέτος μάθημα σε λυόμενες τάξεις

Παιδεία
Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Παιδεία
Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Παιδεία

Η διαδικασία και οι δικαιούχοι για το επίδομα των 150 ευρώ για σχολικά

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
  • Να έχουν εξαρτώμενα τέκνα, μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη Δημοτικών Σχολείων
  • Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Οι αιτούντες που τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής θα καταταγούν σε πίνακα κατάταξης βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Με πρώτο τον αιτούντα με την υψηλότερη μοριοδότηση και τελευταίο αυτόν με την χαμηλότερη μοριοδότηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας είναι:

  • Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και
  • Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης
  • Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Σε περίπτωση που το ποσό του προϋπολογισμού δεν καλύπτεται από τον αριθμό των ωφελούμενων, επιλέγονται ως ωφελούμενοι της δράσης και οι αιτούντες-αιτούσες που το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με αύξουσα ταξινόμηση της κατάταξης δικαιούχων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και τα Περιφερειακά Γραφεία της Δομής Γέφυρα στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακολουθούν:

1. ΛΑΜΙΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Δομή Γέφυρα Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία – 2ος όροφος Τηλ.:2231028725

2. ΑΜΦΙΣΣΑ Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα – Ισόγειο Τηλ.:2265350671

3. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας (Κεντρικό Δημαρχείο) Εθνικής Αντιστάσεως 1, 36100, Καρπενήσι Τηλ.:2237352306

4. ΛΙΒΑΔΕΙΑ Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας Φίλωνος 35 – 39, 32131, Λιβαδειά – Ισόγειο Τηλ.:2261350106

5. ΧΑΛΚΙΔΑ Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα – 1ος όροφος, Γραφείο 120Β Τηλ.:2221353932, 2221353933, 221353936, 2221353937

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

H πρώτη σχολική αργία μετά τον αγιασμό

H πρώτη σχολική αργία μετά τον αγιασμό

Παιδεία
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Λυκείου για τις φετινές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Παιδεία
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο, ποιοι το χάνουν

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο, ποιοι το χάνουν

Οικονομία
Ανακαλούνται επικίνδυνα σχολικά είδη που πωλούνται και στην Ελλάδα

Ανακαλούνται επικίνδυνα σχολικά είδη που πωλούνται και στην Ελλάδα

Διεθνή

NETWORK

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

healthstat.gr
Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

healthstat.gr
Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

healthstat.gr
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

ienergeia.gr