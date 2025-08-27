Games
Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του σχολείου θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ένα νέο καλλιτεχνικό σχολείο κάνει ποδαρικό τον φετινό Σεπτέμβρη καθώς η Δράμα αποκτά Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας: Η προθεσμία αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων μαθητών

Για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας (με έδρα την Πετρούσα), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία. Έχουμε αποδείξει με έργα, ότι στηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας και επενδύουμε σε ένα σχολείο που συνδυάζει τη γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση.»

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Σχολεία: Τα βιβλία που θα μοιραστούν στις τάξεις μετά τον αγιασμό 2025

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα SOS για την ανάληψη υπηρεσίας, η προθεσμία και οι εξαιρέσεις

Το νέο μάθημα που μπήκε «σφήνα» στο πρόγραμμα της Γ Γυμνασίου

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

