Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του σχολείου θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ένα νέο καλλιτεχνικό σχολείο κάνει ποδαρικό τον φετινό Σεπτέμβρη καθώς η Δράμα αποκτά Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας: Η προθεσμία αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων μαθητών

Για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας (με έδρα την Πετρούσα), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας θα αρχίσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία. Έχουμε αποδείξει με έργα, ότι στηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας και επενδύουμε σε ένα σχολείο που συνδυάζει τη γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση.»