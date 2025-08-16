Games
Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία

Τι ισχύει με το υποχρεωτικό μάθημα της κολύμβησης στα σχολεία Φωτογραφία: Unsplash
Το αγαπημένο μάθημα των μαθητών. Πώς εμπλουτίζεται.

Εμπλουτίζεται το μάθημα της κολύμβησης με μια ευχάριστη έκπληξη να περιμένει τους μαθητές της Γ' Δημοτικού από τη νέα σχολική χρονιά.

Όπως επιβεβαίωσαν και πηγές του υπουργείου Παιδείας στο Dnews, διευρύνεται το γνωστικό του αντικείμενο και θεωρείται δεδομένη η καθιέρωσή του στο υποχρεωτικό κόρμο διδασκαλίας.

Είναι ένα μάθημα που το εκπαιδευτικό στοίχημα κερδήθηκε από τον πρώτο κιόλας χρόνο πιλοτικής εφαρμογής του με τους λιλιπούτειους μαθητές να απολαμβάνουν δεόντως το μάθημα εντός πισίνας στα δημοτικά κολυμβητήρια.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία που συνδυάζει το παιχνίδι με τη μάθηση, την ψυχαγωγία με την ασφάλεια στο νερό, η ένταξη της κολύμβησης στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ και Δ Δημοτικού «αγκαλιάστηκε» από τη μαθητική κοινότητα με την υποχρεωτική του οριζόντια ένταξη στο πρόγραμμα αυτών των δύο τάξεων να θεωρείται μονόδρομος.

Όπως τόνισαν πηγές του υπουργείου βασική επιδίωξη της Σοφίας Ζαχαράκη είναι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Βαθμίδας να εκπαιδευτούν στο σύνολό τους στις κρίσιμες ηλικίες των 9 και 10 ετών για το πώς να κολυμπούν σωστά και πώς να αντιμετωπίζουν κάθε κίνδυνο εντός νερού είτε πισίνας είτε θάλασσας.

Με δεδομένο ότι η χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο πάνω από 350 πνιγμούς ετησίως, οι περισσότεροι σε μικρή απόσταση από την ακτή, η θεσμοθέτηση της κολύμβησης ως υποχρεωτικού μαθήματος αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής προστασίας των παιδιών αλλά και μιας πολιτισμικής αλλαγής που δίνει στο σχολείο ρόλο πρόληψης και ασφάλειας.

Το μάθημα της κολύμβησης λοιπόν, από τη νέα σχολική χρονιά θα εμπλουτιστεί με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής για να εμπεδωθεί από νωρίς στους μαθητές η σημασία της ασφάλειας στο νερό.

Η δομή του υπάρχοντος μαθήματος ήτοι δέκα δίωρα μαθήματα ανά τρίμηνο, που πραγματοποιούνται σε δημοτικά ή κρατικά κολυμβητήρια, με δωρεάν μετακίνηση των μαθητών προς και από την εγκατάσταση εξετάζεται να διευρυνθούν χρονικά για να ενταχθεί και η θεματική των δεξιοτήτων ναυγοσωτικής και πρώτων βοηθειών.

Η προσθήκη όμως της ναυαγοσωστικής θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μαθητών εντός νερού και παράλληλα θα τους βοηθήσει ώστε να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες ή επείγουσες καταστάσεις σε θάλασσα και πισίνα.

Ουσιαστικά, στο ήδη υπάρχον μάθημα θα προστεθει θεωρητική ενημέρωση, επίδειξη διάσωσης, βασικές δεξιότητες αυτοπροστασίας και πρώτων βοηθειών.

