Οδηγίες: Κάθε ερώτηση παρουσιάζει μια ακολουθία πέντε σχημάτων, η οποία εξελίσσεται από αριστερά προς τα δεξιά με βάση έναν ή περισσότερους κανόνες. Επιλέξτε ποιο από τα σχήματα Α έως Ε πρέπει να μπει στη θέση του ερωτηματικού. Σε κάθε ερώτηση μόνο μία απάντηση είναι σωστή.

Προτεινόμενος χρόνος: 10 λεπτά, δηλαδή περίπου ένα λεπτό ανά ερώτηση. Η δυσκολία αυξάνεται σταδιακά. Οι ερωτήσεις είναι πρωτότυπες και οι απαντήσεις και οι αναλυτικές επεξηγήσεις βρίσκονται μετά τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 1η

Ποιο σχήμα συνεχίζει την ακολουθία;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κανόνας: Το βέλος περιστρέφεται σε κάθε βήμα κατά 135° δεξιόστροφα (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Στο 5ο σχήμα δείχνει προς τα κάτω· με μία ακόμη στροφή 135° δεξιόστροφα δείχνει πάνω αριστερά.

Γιατί απορρίπτονται οι άλλες επιλογές: