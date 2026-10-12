Οδηγίες: Κάθε ερώτηση παρουσιάζει μια ακολουθία πέντε σχημάτων, η οποία εξελίσσεται από αριστερά προς τα δεξιά με βάση έναν ή περισσότερους κανόνες. Επιλέξτε ποιο από τα σχήματα Α έως Ε πρέπει να μπει στη θέση του ερωτηματικού. Σε κάθε ερώτηση μόνο μία απάντηση είναι σωστή.
Προτεινόμενος χρόνος: 10 λεπτά, δηλαδή περίπου ένα λεπτό ανά ερώτηση. Η δυσκολία αυξάνεται σταδιακά. Οι ερωτήσεις είναι πρωτότυπες και οι απαντήσεις και οι αναλυτικές επεξηγήσεις βρίσκονται μετά τις ερωτήσεις.
Ερώτηση 1η
Ποιο σχήμα συνεχίζει την ακολουθία;
Κανόνας: Το βέλος περιστρέφεται σε κάθε βήμα κατά 135° δεξιόστροφα (κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού). Στο 5ο σχήμα δείχνει προς τα κάτω· με μία ακόμη στροφή 135° δεξιόστροφα δείχνει πάνω αριστερά.
Γιατί απορρίπτονται οι άλλες επιλογές:
- Α: το βέλος θα είχε στραφεί κατά 180°.
- Β: το βέλος θα είχε στραφεί μόνο κατά 90°.
- Δ: το βέλος θα είχε στραφεί μόνο κατά 45°.
- Ε: η στροφή είναι 135°, αλλά αριστερόστροφα.