Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η υφιστάμενη πιστοποίηση δεν επηρεάζεται από την κατάργηση του ΣΔΕΠΥΑΠ και δεν προβλέπεται η υπογραφή νέου αντίστοιχου πλαισίου.

Σε 70 κρίσιμα ερωτήματα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 απαντά η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το νέο πλαίσιο για τους φορείς υποβολής, τις υποχρεώσεις των παραγωγών, τα δικαιολογητικά, τη δέουσα επιμέλεια, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει ευθύνη ή επιβολή κυρώσεων. Οι διευκρινίσεις καλύπτουν συνολικά δέκα θεματικές ενότητες, από την πιστοποίηση και την ασφάλεια των δεδομένων μέχρι το ζωικό κεφάλαιο, τους ελέγχους και τα τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας.

Μία από τις βασικές διευκρινίσεις αφορά την πιστοποίηση των φορέων υποβολής. Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η υφιστάμενη πιστοποίηση δεν επηρεάζεται από την κατάργηση του ΣΔΕΠΥΑΠ και δεν προβλέπεται η υπογραφή νέου αντίστοιχου πλαισίου. Εξακολουθούν, παράλληλα, να ισχύουν τα υφιστάμενα κριτήρια πιστοποίησης. Σαφής είναι η θέση της Αρχής και ως προς την ευθύνη των εργαζομένων των φορέων. Οι κυρώσεις επιβάλλονται στο «Ελεγχόμενο Πρόσωπο», δηλαδή στον φορέα υποβολής, και όχι στους εργαζομένους ή στα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του. Το ψηφιακό αρχείο ενεργειών χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της ενέργειας, του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε και του προσώπου που την έκανε, ώστε να προσδιορίζεται το υπεύθυνο Ελεγχόμενο Πρόσωπο και να αξιολογείται η έκταση της συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικαιούχου και φορέα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση μέσω gov.gr, καθώς η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται μέσω της ειδικής εφαρμογής του myAADE. Η συμφωνία πρέπει να διατηρείται στον φάκελο τεκμηρίωσης και δεν αναρτάται σε ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Κατά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, πάντως, τόσο η ειδική εξουσιοδότηση όσο και η έγγραφη συμφωνία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.

Αναλυτικές είναι οι απαντήσεις και για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η παροχή παράλληλων υπηρεσιών προς τον ίδιο γεωργό, όπως τεχνική υποστήριξη για οικολογικά σχήματα, μελετητικές υπηρεσίες ή γεωργικές συμβουλές, δεν αποτελεί από μόνη της σύγκρουση συμφερόντων. Πρόβλημα δημιουργείται, μεταξύ άλλων, όταν η αμοιβή συνδέεται άμεσα με την επιλεξιμότητα, την έγκριση ή την καταβολή της ενίσχυσης ή υπολογίζεται ως ποσοστό αυτής. Αντίθετα, επιτρέπεται η αμοιβή του φορέα να διαφοροποιείται με βάση αντικειμενικές παραμέτρους του όγκου εργασίας, όπως η έκταση, ο αριθμός αγροτεμαχίων ή ο αριθμός των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνδέεται με το ύψος ή την έγκριση της ενίσχυσης.

Αυστηρό μήνυμα στέλνει η ΑΑΔΕ όσον αφορά τους κωδικούς TAXISnet. Η υποβολή αίτησης από εξουσιοδοτημένο φορέα με χρήση των προσωπικών κωδικών του γεωργού «απαγορεύεται αυστηρά». Η πρόσβαση στο myAGRO πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet του εξουσιοδοτημένου φορέα. Η παραβίαση του κανόνα χαρακτηρίζεται σοβαρή παραβίαση της πολιτικής ασφαλείας και μπορεί επιπλέον να αποτελέσει ένδειξη μη τιμολόγησης των υπηρεσιών, με ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. Στο μέτωπο των δικαιολογητικών, ο φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να διατηρείται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή, με εξαίρεση τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν παραδοθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή. Η υποχρέωση διατήρησης φτάνει τουλάχιστον τα οκτώ χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η τελευταία τροποποίηση της ΕΑΕ. Για τον φορέα αρκεί ευκρινές σαρωμένο αντίγραφο των παραστατικών, καθώς η υποχρέωση προσκόμισης των πρωτοτύπων σε έλεγχο βαρύνει τον γεωργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντικές διευκρινίσεις παρέχονται και για τα χειρόγραφα μισθωτήρια. Πρέπει να περιλαμβάνουν ταυτοποίηση των συμβαλλομένων, ημερομηνία, υπογραφές, διάρκεια, μίσθωμα και επαρκή περιγραφή του μισθίου, χωρίς όμως να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η εξακρίβωση της γνησιότητας δεν αποτελεί υποχρέωση του φορέα, εκτός εάν προκύπτει εμφανώς ότι το έγγραφο είναι αβάσιμο ή ανακριβές ή ο ίδιος γνωρίζει ότι είναι ψευδές.

Κομβικό σημείο των διευκρινίσεων αποτελεί η έννοια της «δέουσας επιμέλειας». Η ΑΑΔΕ ορίζει ότι ο φορέας πρέπει να συλλέγει και να τηρεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους και να διερευνά τις πρόδηλες ανακρίβειες. Δεν ευθύνεται, όμως, για ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που προσκομίζουν οι συναλλασσόμενοι, εκτός εάν η ανακρίβεια ήταν πρόδηλη ή είχε περιέλθει σε γνώση του.

Ως «πρόδηλη» νοείται ουσιαστικά η αναντιστοιχία που μπορεί να διαπιστωθεί άμεσα και αντικειμενικά από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο φορέας κατά την υποβολή ή την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Δεν απαιτείται από τον φορέα να πραγματοποιεί ειδική έρευνα ιδιοκτησίας, να ελέγχει τη γνησιότητα των εγγράφων ή να διενεργεί αυτοτελή επαλήθευση σε άλλη δημόσια βάση. Τα προειδοποιητικά μηνύματα του myAGRO, πάντως, δεν μπορούν να αγνοούνται. Παρότι είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν εμποδίζουν τεχνικά την οριστικοποίηση, όταν υποδεικνύουν ασυμβατότητα των δηλούμενων στοιχείων με δεδομένα του συστήματος, ο φορέας οφείλει να εξετάσει την περίπτωση και να μην προχωρήσει σε οριστικοποίηση εφόσον η διαφορά δεν αρθεί ή δεν αιτιολογηθεί.

Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται και στις αποκλίσεις μεταξύ Ε9 και ΕΑΕ για ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Όταν εντοπίζονται αποκλίσεις, ο παραγωγός πρέπει να ενημερώνεται ώστε να προχωρήσει στη διόρθωση του Ε9 και ο φορέας να απέχει από την οριστικοποίηση μέχρι να αρθεί η απόκλιση. Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια δεν προβλέπεται η ίδια απαίτηση.