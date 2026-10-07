Κομβικής σημασίας θεωρείται το ακίνητο στη θέση «Βούθουλας», στον Ελαιώνα, το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης του Βοτανικού.

Οριστικό τέλος σε εκκρεμότητες και δικαστικές διενέξεις που παρέμεναν ανοιχτές για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες βάζει η συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Δήμου Αθηναίων για επτά ακίνητα στην πρωτεύουσα.

Η συμφωνία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση και επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για παρέμβαση με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς επιλύονται οριστικά ζητήματα γύρω από δεσμευμένα ακίνητα, τα οποία θα μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της.

Η διευθέτηση αφορά συνολικά επτά ακίνητα και προβλέπει απαλλοτρίωση ενός ακινήτου, τέσσερις δωρεές και δύο αγοραπωλησίες, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά.

Τα ακίνητα

Κομβικής σημασίας θεωρείται το ακίνητο στη θέση «Βούθουλας», στον Ελαιώνα, το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί από τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης του Βοτανικού. Η απαλλοτρίωσή του χρηματοδοτείται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η επίλυση του ιδιοκτησιακού και πολεοδομικού καθεστώτος του επιτρέπει την ταχύτερη προώθηση του έργου.

Στη συμφωνία εντάσσεται επίσης το ακίνητο της πρώην μεταξοβιομηχανίας Α. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, στην οδό Αχαρνών 373, το οποίο προορίζεται για χρήση ως χώρος πρασίνου, καθώς και ακίνητο στην οδό Αλκιβιάδου 21, το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.

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Στον Λόφο του Στρέφη, ακίνητο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία προορίζεται για χρήση ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ λωρίδα ακινήτου στην οδό Πανεπιστημίου θα αξιοποιηθεί ως πεζοδρόμιο και πρασιά.

Παράλληλα, διευθετείται το καθεστώς ακινήτου που έχει ενσωματωθεί στην Πλατεία Μητροπόλεως, ώστε να διαμορφωθεί ως κοινόχρηστος χώρος. Το έβδομο ακίνητο βρίσκεται στην οδό Παρασκευοπούλου 154 και ήδη φιλοξενεί πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση για τη συμφωνία, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης σηματοδοτεί μια εξέλιξη με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για την Αθήνα. Μετά την επίλυση των πολυετών εκκρεμοτήτων, τα συγκεκριμένα ακίνητα αποδίδονται στην πόλη και στους κατοίκους της, με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμφωνία και λόγω της σύνδεσής της με τη Διπλή Ανάπλαση. Ένα από τα επτά ακίνητα αποτελεί τμήμα του έργου στον Βοτανικό και η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που το αφορούν αίρει ένα ακόμη εμπόδιο για την προώθηση της μεγάλης αστικής παρέμβασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, αναφερόμενος στη συμφωνία και στη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, δήλωσε:

«Μετά από την εποικοδομητική μας συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών και αφορούν ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας ενδιαφέροντος του Δήμου. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία που δημιουργεί πραγματική αξία για την πόλη μας, την Αθήνα, και τους πολίτες της».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έδωσε έμφαση τόσο στο τέλος των πολυετών δικαστικών αντιπαραθέσεων όσο και στην απόδοση περισσότερου δημόσιου χώρου στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

«Βάζουμε τέλος σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και αποδίδουμε στους κατοίκους της Αθήνας μεγάλα ακίνητα για κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, πλατείες και πεζοδρόμια. Είναι μια συμφωνία που προστατεύει τα οικονομικά του Δήμου και, πάνω απ’ όλα, κερδίζει χώρο για την πόλη και τους ανθρώπους της. Ευχαριστούμε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για τη συνεργασία και για την έμπρακτη στάση κοινωνικής ευθύνης που επέδειξε».