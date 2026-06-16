Άνοιξαν χτες οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.

Άνοιξε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση μέσω επιδοτούμενων εργασιών ανακαίνισης.

Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των ακινήτων, ώστε οι ιδιοκτήτες που πληρούν τα κριτήρια να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση επιλεξιμότητας, κάνοντας το πρώτο βήμα για την ένταξή τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει έως και το 90%, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων μπορεί να αγγίξει το 95%.

Για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ., το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ, ενώ για κατοικίες 120 τ.μ. καλύπτεται το μέγιστο όριο των 36.000 ευρώ.

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Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που επικεντρώνονταν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση δαπέδων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες κυρίως για παλαιές κατοικίες που παραμένουν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρειάζονται εκτεταμένες εργασίες πριν διατεθούν ξανά προς ενοικίαση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ακινήτων με σοβαρές φθορές ή παλαιά δίκτυα, η επιδότηση ενδέχεται να μην καλύπτει το συνολικό κόστος των απαιτούμενων εργασιών.

Στόχος η αύξηση της προσφοράς κατοικιών

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών χωρίς την ανάγκη νέας οικοδομικής δραστηριότητας. Μέσω της ανακαίνισης κλειστών ή εγκαταλελειμμένων ακινήτων, το υπουργείο φιλοδοξεί να ενισχύσει το απόθεμα κατοικιών που μπορούν να διατεθούν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην ανταπόκριση των ιδιοκτητών και στο κατά πόσο το ύψος της επιδότησης θα αποτελέσει επαρκές κίνητρο για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Ποια ακίνητα είναι επιλέξιμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νόμιμα κτίσματα κατοικίας που δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Το εμβαδόν των κύριων χώρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τ.μ., με το όριο να αυξάνεται στα 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, το ακίνητο πρέπει να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη.

Εκτός προγράμματος μένουν ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και όσα έχουν λάβει άλλη κρατική επιδότηση από το 2020 και μετά.

Κλειστά και χρησιμοποιούμενα ακίνητα

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες.

Η Κατηγορία Ι αφορά τα κλειστά ακίνητα, δηλαδή κατοικίες που παρέμειναν αχρησιμοποίητες κατά τη διετία 2024-2025, με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από 50 kWh ή με διακοπή ηλεκτροδότησης, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ως κενές στο έντυπο Ε2 του 2025.

Η Κατηγορία ΙΙ αφορά κατοικίες που χρησιμοποιούνται και δηλώνονται ως κύρια κατοικία στο έντυπο Ε1 του 2025.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια, με βάση το φορολογικό έτος 2025, διαμορφώνονται ως εξής: