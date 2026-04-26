Το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ και η συζήτηση με μαθητές ελληνογαλλικών σχολείων.

Το Euronext Technology and Support Centre στην Αθήνα εγκαινίασαν χθες το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Euronext, Stéphane Boujnah.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης και ο Γάλλος ομόλογός του, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με μαθητές της Λεοντείου Σχολής Αθηνών και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά».

Το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ

Την ανάγκη για γρήγορες και αποφασιστικές τομές στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο ΣΕΒ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα σήμερα μετασχηματίζεται συθέμελα», προσθέτοντας ότι «οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν γρήγορα και αποφασιστικά» και στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος» αλλά «λειτουργεί ήδη αντίστροφα», δίνοντας έμφαση στην πίεση που ασκούν οι διεθνείς εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και στις αποφάσεις που καλείται να λάβει η Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις ελληνογαλλικές σχέσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι «σήμερα, η οικονομία είναι η πιο ισχυρή γέφυρα αυτής της σχέσης», υπογραμμίζοντας ότι το κοινό ευρωπαϊκό όραμα μεταφράζεται σε «παραγωγή, απασχόληση, ανάπτυξη και προοπτική για τους πολίτες». Όπως είπε, η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας έχει ήδη αποδώσει έργα «με βάθος, διάρκεια και στρατηγική αξία», από μεγάλες υποδομές έως την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα διδάγματα από την ελληνική δημοσιονομική εμπειρία, λέγοντας ότι η χώρα γνωρίζει «τι σημαίνει να χάνεις τη δημοσιονομική σου αξιοπιστία» αλλά και «ποιο είναι το βαρύ τίμημα για να την ανακτήσεις».

Η συζήτηση με μαθητές ελληνογαλλικών σχολείων

Απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι για μια ευρωπαϊκή οικονομία πιο αποδοτική και πιο ενωμένη, «πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και να δημιουργήσουμε μια σειρά από ευκαιρίες, να έχουμε μια σειρά από επενδύσεις εκατομμυρίων και πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ βασικό για την ευρωπαϊκή οικονομία: να έχουμε ανθρώπους που να μην παρακολουθούν τι συμβαίνει απλά στην Ευρώπη αλλά να είναι αυτοί που δημιουργούν την οικονομική ανάπτυξη».

Για τη στρατηγική του Eurogroup απέναντι σε «ασύμμετρα σοκ», τόνισε: «Θέλουμε να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας. Ξέρουμε στην Ελλάδα τις επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης και τη διαχείριση του "σοκ" χρέους. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων, μιλάμε για ένα στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στις άλλες μεταρρυθμίσεις πρόσθεσε ότι «τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, όπως και το ψηφιακό ευρώ. Θα πρέπει να δράσουμε με βάση τα οράματά μας και να μπορέσουμε να φέρουμε απτά αποτελέσματα».

Επίσης, σε ερώτημα σχετικό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Πιερρακάκης, διευκρίνισε ότι «αποτελεί πολύ κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις που γίνονται. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με έναν γραμμικό τρόπο, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, αλλά τα αποτελέσματα από αυτό θα είναι πάρα πολλαπλά και γι' αυτό και θα πρέπει ταχύτατα να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης».

Ελληνογαλλική επένδυση €215 εκατ. σε 7 αιολικά πάρκα στην Αταλάντη

Μάλιστα, στο φιλόδοξο πρότζεκτ ανάπτυξης 7 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 166 MW στην Αταλάντη των Jasper Energy και AirEnergy εισέρχεται η γαλλική Akuo, σε μία συμφωνία συνολικού ύψους 215 εκατ. ευρώ την οποία υπέγραψαν, παρουσία των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Roland Lescure, ο πρόεδρος της Jasper Energy Μάνθος Τζιαμούρτας και ο διευθύνων σύμβουλος της Akuo κ. Bruno Bensasson.

«Είμαστε χαρούμενοι εδώ με τους εταίρους μας για να υπογράψουμε αυτή τη συνεργασία», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Akuo, προσθέτοντας: «Χθες ο Ελληνας πρωθυπουργός είπε πως η ενέργεια αποτελεί το πρώτο ‘κουμπί αλλαγής’ για την Ευρώπη, και αυτό χτίζουμε. Είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε με τους Έλληνες εταίρους μας».

Απ’ την πλευρά του ο κ. Τζιαμούρτας ευχαρίστησε την Akuo για τη συνεργασία και την επένδυση. «Σκοπεύουμε να φτιάξουμε αυτά τα 7 αιολικά πάρκα με την τεχνογνωσία της εταιρείας απ’ τη Γαλλία και με Κεφάλαια. Το εκτιμούμε πολύ. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που οι ΑΠΕ αναδεικνύονται πρωταγωνιστές προσφέροντας σε χώρες όπως η δική μας τα μέγιστα», τόνισε ο κ. Τζιαμούρτας.